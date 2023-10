En Maicao ganó el voto en blanco, promovido por el exnarco Santander Lopesierra

Samuel Santander Lopesierra, conocido como ‘Hombre Malboro’, estuvo preso en Estados Unidos por narcotráfico. Foto: Archivo Particular

Luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) decidiera revocar la candidatura de Samuel Santander Lopesierra a la alcaldía de Maicao, en La Guajira, por una condena por narcotráfico; el también conocido como el “Hombre Marlboro” convocó a sus seguidores para pedirles que votaran en blanco para bloquear a los demás candidatos.

El CNE tumbó su candidatura pues el artículo 122 de la Constitución prohíbe la inscripción de candidatos condenados. “Con el voto protesta les vamos a decir mamola, vamos con Santader Lopesierra”, dijo el excandidato durante una intervención el pasado 5 de octubre, cuando anunció que también convocaría manifestaciones para rechazar las medidas en su contra.

Pues, sus electores apoyaron en esa estrategia y el voto en blanco fue el más marcado en Maicao, con el 30.77 %, no obstante, no fue exitoso. Aunque Santander Lopesierra quería que se repitiera la elección, el voto en blanco no alcanzo la mayoría absoluta, es decir el 50 % más uno de los votos válidos.

Por esa razón, no se repiten las elecciones y ganó el que quedó segundo en la elección, es decir, Miguel Felipe Aragon, avalado por los partidos Alianza Social Independiente (ASI) y el Nuevo Liberalismo, quien obtuvo el 30.47 % de los sufragios.

Santader Lopesierra fue narcotraficante y contrabandista, lo que lo tiene bajo la lupa, y también es cuestionado por estar salpicado en el escándalo del posible irregular de dinero a la campaña del presidente Gustavo Petro.

La Fiscalía acusó al hijo del mandatario, Nicolás Petro, de haber recibido cerca de $600 millones de Lopesierra, quien dijo haber votado por Petro, pero negó cercanía con la campaña.

La defensa a Lopesierra se extiende por diferentes sectores. Algunos comerciantes argumentan que el contrabando era legal en sus tiempos, que él era solo uno de los tantos guajiros que se dedicaban a esa actividad. El exnarco pagó casi 20 años de cárcel en Estados Unidos.

