Estalla pelea por presidencia de Cámara: niegan existencia de Centro Esperanza

La representante verde Katherine Miranda busca la presidencia de la Cámara de Representantes. Foto: Cámara Representantes

En poco más de una semana, la Cámara de Representantes elegirá a su nuevo presidente. Por acuerdos, está claro que la dignidad le corresponderá a alguien de la Alianza Verde, sin embargo, desacuerdos al interior de ese partido, ha complicado el nombre que irá.

Actualmente, la puja está entre Katherine Miranda, Martha Alfonso, Duvalier Sánchez , Jaime Raúl Salamanca y Wilmer Castellanos, siendo las dos primeras las más opcionadas. Miranda, quien fue la representante de los verdes con la votación más alta en 2022, cuenta con el respaldo de partidos independientes como el Nuevo Liberalismo, Dignidad y Compromiso y Verde Oxígeno, reunidos, con el Verde, en la coalición Centro Esperanza. Mientras tanto, Alfonso cuenta con el respaldo del peronismo.

Y, justamente, la existencia o no de la coalición Centro Esperanza se convirtió en el nuevo frente de batalla. Este lunes, la coalición publicó una carta en la que ratificó que 11 de los 20 representantes que la conforman están a favor de acompañar a Miranda en su candidatura.

La carta fue firmada por los representantes Catherine Juvinao, Alejandro García, Elkin Ospina, Carolina Giraldo, Juan Sebastián Gómez, Carlos Vallejo, Daniel Carvalho, Julia Miranda, Cristian Avendaño y Jennifer Pedraza.

Sin embargo, hay quienes cuestionan la existencia de esa coalición. El exsenador verde Antonio Sanguino publicó una serie de preguntas, compartidas por el presidente Gustavo Petro, preguntando si existe dicha bancada, si toma decisiones respecto a votaciones, si es de gobierno, oposición o independientes, si hay actas de reuniones. También recordó que la coalición Centro Esperanza se disolvió para la segunda vuelta de las presidenciales de 2022.

También es el caso de Marta Alfonso, quien en su cuenta en X, aseguró que “no existe jurídicamente”.

Sobre el respaldo a Miranda, Alfonso -quien fue ponente de la reforma pensional- aseguró que “los busca para tener unas mayorías en las que no pensó cuando hizo el acuerdo para ella; por eso la decisión debe ser interna del Partido Verde, no porque los desconozca a ustedes porque les aprecio y valoro mucho, sino porque ella no hizo el acuerdo incluyéndolos y hoy si los convoca para tener las mayorías que dentro de su bancada verde no tiene”.

Inti Asprilla, senador de la Alianza Verde, en la misma red social fue más vocal al respecto, asegurando que “la bancada Centro Esperanza no existe en la Cámara de Representantes, sencillamente porque no hubo listas de coalición en las elecciones de 2022 para dicha corporación, a diferencia del Senado. Lo que sí existe es una coordinación entre dichos congresistas para ser oposición”.

Le puede interesar: Contratos de $70 mil millones sacuden recta final de Calle en presidencia Cámara

No obstante, ante esos señalamientos, Daniel Carvalho, representante de Verde Oxígeno, aseguró que, si no existe la coalición, entonces la Presidencia de la Cámara no correspondería a los verdes.

“¿Por qué el Partido Verde tiene la presidencia al tercer año? Porque al sumarse con los pequeños, tiene 20 congresistas. Si no, no serían la tercera fuerza. Si nos tuvieron en cuenta para aspirar a la presidencia, nos deben tener en cuenta para elegir quién será el presidente”, dijo en Blu Radio. “Si no actuamos como bancada, tampoco tienen derecho a la presidencia”, sentenció.

Según sus cálculos, a la Alianza Verde le correspondió la presidencia de la tercera legislatura en la Cámara porque, al juntarse con los otros partidos, sumó 20 representantes frente a los 15 que tiene por su cuenta, convirtiéndose en la tercera fuerza. Si no, aseguró Carvalho, le habría correspondido a las curules de la paz, que son 16.

En todo caso, Katherine Miranda ha insistido en que los copresidentes de la Alianza Verde ratificaron la decisión de respaldar la candidatura que decida la coalición. Ahora, deberá esperarse si deciden, o no, honrar ese pacto de palabra.

