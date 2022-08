En su último día de funciones, actual CNE archiva caso Petrovideos y Aida Merlano

El CNE archivó las investigaciones por los Petrovideos y el caso de Aida Merlano contra Iván Duque. Foto: Agencia AFP

Mientras que el Congreso en pleno elegía a los nuevos magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE), los salientes miembros del tribunal tomaban sus últimas decisiones. Entre las determinaciones tomadas durante la jornada, el CNE archivó dos importantes casos: el proceso de los Petrovideos y el caso contra Iván Duque por los señalamientos hechos por Aida Merlano.

En cuanto al primer proceso, el tribunal electoral no encontró el material suficiente para tomar una decisión. El caso no pasó de una indagación preliminar debido a que no se pudo obtener mayores pruebas de una presunta financiación irregular u otra posible práctica irregular.

Dicho caso comenzó debido a la filtración de unos videos en plena campaña presidencial en los que se ve a Roy Barreras hablando de una estrategia en contra de algunos oponentes políticos. El paquete de videos también incluyó a otras figuras del Pacto que incluso llegaron a insinuar “correr la línea ética”.

Más allá de los videos, el CNE actual no encontró otros elementos que permitieran tipificar alguna conducta irregular. El archivo es llamativo, puesto que se venía hablando que un Consejo Electoral más favorable a Petro y sus afines iba a entrar en lo próximos días y no se sabía la forma en que iba a tomar el caso.

De forma parecida, el CNE archivó el proceso que tenía en contra del expresidente Iván Duque. En este caso, el tribunal electoral, con ponencia de Renato Contreras, encontró que había pasado más tiempo del estipulado por la ley para tomar una decisión, por ello, prescribieron las posibles conductas irregulares denunciadas por la exsenadora Aida Merlano.

De acuerdo con la política barranquillera, detenida en Venezuela, el expresidente habría recibido $6.000 millones de forma irregular para financiar su campaña. Como el proceso tomó más de tres años desde su apertura, el CNE determinó que ya no tenía competencia para pronunciarse.