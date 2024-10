“En un país tan polarizado, hay que aprender a construir”: presidente de la SAC 

“Como reza el dicho, para bailar tango se necesitan dos; y para lograr acuerdos y encuentros nacionales se requiere buena voluntad de todas las partes”, opina Jorge Enrique Bedoya, presidente de la SAC. Foto: Óscar Pérez

Pareciera que los más importantes gremios privados, entre ellos, la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) que usted preside, han decidido incursionar en el campo de las batallas políticas más que en el que es propio de sus actividades: el económico ¿Está de acuerdo o en desacuerdo con esta apreciación?

En cuanto a la SAC, no estoy de acuerdo con su apreciación porque nuestro campo de acción va mucho más allá de lo económico. A los productores agropecuarios los afecta la inseguridad, los bloqueos en las carreteras, el cambio climático, la falta de infraestructura, la falta de justicia, la politización de las entidades públicas y muchas cosas más. Por eso participamos en las diferentes discusiones de política pública, siempre de cara al país, con propuestas técnicas y pensando en el bienestar de aquellos a quienes representamos, y en la seguridad alimentaria de los colombianos.

Es claro que los gremios y todos nos afectamos con las decisiones públicas pero no me refiero a ese tipo de intervención gremial sino a la que toma partido en favor o en contra de actores políticos en disputa.

La intervención política a la que usted alude, no ha ocurrido en el caso de la SAC ni en el pasado ni tampoco durante mi administración que inició en marzo de 2017. Hay muchos gremios en Colombia y cada uno es un mundo diferente. Le respondo por el que lidero en la actualidad.

En cualquier caso, el mundo gremial tiene identidades básicas de pensamiento debido a lo cual es interesante su posición. Según la prensa, y cito textualmente, “el debate político se tomó el encuentro anual de los comerciantes esta semana en Barranquilla… (cuando) el país está próximo a encarar unas elecciones parlamentarias y presidenciales…” Es decir, las conclusiones destacables fueron político-electorales ¿Desde cuándo y por qué los gremios pasaron de ser grupos de la producción, a una especie de partidos políticos alternos?

No creo que tener discusiones sobre la situación política convierta a los gremios en una especie de partidos políticos ¡Qué bueno que haya debates sobre la situación del país y el futuro político pues, sin duda, tienen relación estrecha con la formulación de las políticas económicas y sociales que definen el futuro y el bienestar de los colombianos! Seguramente en el segundo semestre del 2025 vendrán varios eventos gremiales a los que se invitara al Gobierno para hacer seguimiento de los avances de su gestión; y también a quienes se perfilen como candidatos de todas las vertientes políticas para las elecciones de Congreso y Presidencia con el fin de que compartan sus ideas y escuchen las propuestas de los diferentes sectores de la producción.

Es cierto que en tiempos electorales los gremios invitan, formalmente, a todos los candidatos aunque en privado tomen la decisión de apoyar a uno. Pero me refiero a que, hoy, cuando todavía el tiempo electoral está lejano, parece presentarse un cambio de tono e intensidad en sus posiciones: no todos pero unos voceros empresariales confrontan, de frente, al Gobierno y privilegian, como invitados, a personajes y precandidatos presidenciales que tengan esa misma tendencia…

El sector empresarial es muy amplio y cada gremio tiene formas propias de propiciar espacios para la discusión pública, así como escoge a los invitados que le parezca interesante tener en sus eventos según las instrucciones que las juntas directivas y sus agremiados le den al vocero-presidente de sus respectivas asociaciones. Debe tenerse en cuenta que las formas son importantes en política y en los desarrollos que pueda tener el debate democrático.

Los dos últimos congresos de Fenalco (años 23 y 24) y el de Fedetranscarga de hace unos meses se tiñeron de activismo político. Según su criterio, insisto, ¿corresponde a los grupos de la producción mover el centro de sus preocupaciones económicas para centrarse en la deliberación política y que, como consecuencia, los personajes destacables de sus eventos no sean los pensadores económicos sino expresidentes, congresistas, precandidatos y periodistas con marcada tendencia ideológica?

No pude asistir a los eventos que menciona. Al congreso de la SAC, el año pasado, invitamos al presidente de la República, y no fue; a varios ministros quienes sí asistieron. También nos acompañaron el presidente del Congreso, parlamentarios de diferentes partidos que discutieron las reformas que afectan a nuestro sector, y periodistas para moderar las charlas sobre asuntos públicos relevantes. El año electoral de 2022, llevamos a casi todos los precandidatos presidenciales con el fin de conocer sus propuestas y presentarles las nuestras. Así que no es extraño que se discuta, en eventos gremiales, sobre políticas públicas como ya dije. En nuestro caso, nos gusta conocer todas las visiones que reflejen la diversidad que tiene nuestra democracia.

Desde luego, ustedes tienen que discutir las políticas públicas que afectan a su sector y la obligación de hacerlo en defensa de los intereses legítimos de sus agremiados. Pero la presencia de políticos en sus eventos, en la actualidad, no se centra en el análisis de las problemáticas sectoriales sino que tiene un sello electoral prematuro y los invitados, en su mayoría, corresponden a una sola ideología, no a varias como debería ocurrir en democracia.

Probablemente usted tiene razón en cuanto a que el debate electoral parece haberse adelantado y creo que se debe a la alta tensión política que vive el país. Me parece que está bien que esos temas se agiten y que puedan estar presentes en discusiones amplias. Eso sí, escuchando a los voceros de todas las corrientes políticas.

Según afirma, en el caso de los eventos de la SAC ustedes invitan periodistas para “moderar” charlas lo cual cabe en el ámbito de la comunicación. Pero ahora, aun cuando hay moderadores, algunos gremios prefieren poner en sus tarimas a figuras mediáticas que no hablan de periodismo sino de sus posiciones políticas personales ¿Un congreso gremial es escenario para este tipo de enfrentamientos con el sector público?

Lo que usted afirma que está sucediendo, es producto de la desafortunada polarización que vive el país. En cuanto a la SAC, por la que respondo, cuando invitamos periodistas lo hacemos con el criterio de que nos apoyen en la conducción de las conversaciones, tema en el que son expertos por su profesión. Los criterios de los otros gremios son propios de ellos y los respetamos. En todo caso, el debate democrático exige conocimiento y responsabilidad y debería contribuir a la despolarización del país.

Para nadie es un secreto que los gremios tienen mayor cercanía con los partidos de derecha lo cual no es censurable sino explicable. No obstante, ¿poner sus plataformas de encuentros nacionales al servicio de esa única tendencia no es excluyente con quienes profesan otras visiones políticas?

Creo que los gremios tienen una mayor cercanía con los partidos políticos que contribuyan al fortalecimiento de la economía, la generación de empleo formal, la seguridad física y jurídica, el bienestar de los ciudadanos, etc., y que tomen sus decisiones con objetividad y conocimiento. Claro, al menos en nuestro caso, buscamos dialogar y construir con todos aquellos que representan diferentes visiones políticas. Soy un convencido de que las plataformas de encuentros nacionales, como usted las llama, deben ser un espacio incluyente en donde se escuchen todas las tendencias. En un país tan polarizado como el nuestro, hay que saber construir, a partir de la diferencia, con argumentos y propuestas técnicas.

Estoy de acuerdo con usted ¿En la SAC todos sus agremiados tienen la misma tendencia política? Si usted, por ejemplo, pone a su gremio al servicio de una sola causa, ¿tiene problemas con algunos agricultores o cuando la ejecuta o sus posiciones se toman en consenso?

Nuestra junta directiva siempre actúa de consenso frente a los temas de las políticas públicas que necesita el sector agropecuario. Como le decía anteriormente, invitamos a los candidatos a que nos cuenten sus propuestas para nuestro sector y compartimos con ellos las que consideramos que deben hacer parte de un programa de gobierno. Desde luego, evaluamos las ideas de cada uno.

Disculpe la insistencia en la precisión: es seguro que los empresarios siempre apoyan aunque sin anunciarlo públicamente, a un candidato presidencial, comprensiblemente, el que se acople más a sus intereses. Pero con el “destape electoral” actual, ¿Los gremios contribuyen a la polarización política en lugar de aplacarla para mejorar el ambiente económico?

Yo también insisto: en todas las discusiones sobre políticas públicas y política partidista o electoral, las formas son muy importantes: a mayor polarización, menos probabilidad de lograr decisiones que beneficien a toda la población y a los diferentes sectores. Como reza el dicho, para bailar tango se necesitan dos; y para lograr acuerdos y encuentros nacionales se requiere buena voluntad de todas las partes, cambios en el lenguaje y aprender a ponerse en los zapatos del otro.

Me parece que el involucramiento de los gremios en la politización del país tiene que ver con el hecho de que en la actualidad existe un gobierno diferente a los tradicionales ¿Por qué el choque con un Ejecutivo de izquierdas ha sido tan fuerte y perturbador?

Si usted revisa la historia encontrará que las diferencias o choques, como usted los llama, de gremios con los gobiernos, siempre han estado sobre la mesa. Solo para darle algunos ejemplos, le recuerdo las posiciones divergentes con la apertura económica del expresidente Gaviria; el proceso 8.000, del expresidente Samper; la negociación del TLC con el expresidente Uribe; el proceso de paz del expresidente Santos; la reforma tributaria del expresidente Duque y algunas de las reformas del presidente Petro que han generado tensiones. Tal vez la mayor diferencia con este Gobierno es que el presidente de la República, que simboliza la unidad nacional, ha utilizado, casi permanentemente, un lenguaje estigmatizador en contra del empresariado. Como le dije anteriormente, las formas en la política son importantes.

Es cierto que el estilo de confrontación pública que caracteriza al actual jefe de Estado, contribuye e impulsa la polarización y él y el Gobierno asumirán sus responsabilidades. En cuanto a ustedes corresponde, ¿esas formas presidenciales de “estigmatización”, entonces, ¿han determinado su posición como empresariado y los han llevado a la oposición frontal política?

Para nada. Usted no tiene razón. No se trata solo de la polarización que crea el presidente con sus discursos sino, insisto, la estigmatización a que somete al empresariado. Por un lado, el mandatario habla de acuerdos nacionales pero por el otro, se “despacha” periódicamente en contra de los sectores productivos en un contrasentido porque estos son importantes generadores de empleo lo cual le interesa a él y a toda la sociedad.

Se lo preguntaré directamente: ¿La SAC que usted representa, se siente amenazada en sus actividades económicas por el gobierno Petro?

La mayor preocupación que hoy tienen los 21 sectores que se agrupan en la SAC, es el deterioro de la seguridad. Si bien ha habido avance en el control a ciertos delitos, la extorsión, tanto en zonas de producción de alimentos como en municipios donde se comercializan nuestros productos; la presencia en zonas rurales de las organizaciones terroristas y las bandas criminales; el narcotráfico y el microtráfico, la violencia contra los trabajadores rurales, las invasiones de tierras que se han presentado y los bloqueos en las carreteras, son amenazas permanentes a la actividad agropecuaria. Indiscutiblemente, la manera como se viene desarrollando la política de paz total, sumada a algunos elementos de la política de seguridad nacional, producen una enorme preocupación a los productores de nuestro sector.

En el marco de la Reforma Rural Integral de Gobierno, esta semana se hizo una ceremonia para anunciar la entrega de 9 mil hectáreas en Córdoba y Magdalena a favor de campesinos y víctimas despojadas por los actores armados durante el conflicto armado, entre estos, Mancuso ¿Qué piensa la SAC de esa reforma y de la devolución de tierras teniendo en cuanta que algunos agricultores podrían verse afectados en predios que hoy figuran a su nombre?

Sin duda, hay que celebrar la devolución de tierras a sus legítimos propietarios. En cuanto a la reforma agraria, como les hemos dicho, en la SAC, a las tres ministras de Agricultura de este Gobierno, la entrega de predios rurales debe estar acompañada de crédito barato, seguro contra el cambio climático, asistencia técnica, dotación de bienes públicos rurales y una visión de mercado. Es imprescindible que los nuevos productores sean rentables y tengan herramientas para competir en el mercado, pues solo de esa manera podrán ser sostenibles en el tiempo. Y sobre los productores que se puedan ver afectados en predios que hoy figuran a su nombre y que hayan violado la ley, el que tenga rabo de paja que responda ante la justicia.

Buena precisión. La Agencia Nacional de Tierras ha anunciado que recuperará terrenos y que comprará a los propietarios que deseen vender para adelantar la reforma agraria. Los ganaderos asociados en Fedegan están dispuestos a entrar en el proceso de venta ¿Los empresarios del agro también?

Algunos de los sectores afiliados a la SAC han venido trabajando con el ministerio de Agricultura y la Agencia Nacional de Tierras en procesos de venta de tierras. Y a propósito del cumplimiento del Acuerdo de Paz de 2016 en el que viene insistiendo el Gobierno, aprovecho para contarle que hay una gran preocupación con el proyecto de ley de jurisdicción agraria que, esta semana, tuvo su primera audiencia pública en la Comisión Primera del Senado. En el texto del proyecto, el Gobierno decide quitarles la fase judicial a varios procesos agrarios. Con esa intención, no solo se socava el Acuerdo de Paz sino que también se cae en una enorme contradicción, pues, ¡¿para qué crear una jurisdicción agraria si van a eliminar las competencias de los jueces que se nombrarán en esa jurisdicción?!

En medio de los tire y afloje de la economía nacional, el DANE ha sostenido que las actividades agrícolas son las creadoras del crecimiento este año ¿A qué se debe tal liderazgo?

Este crecimiento se explica principalmente por lo siguiente: luego de la invasión de Rusia a Ucrania, en febrero de 2022, los costos de los insumos más importantes para el sector en fertilizantes para los cultivos y alimento concentrado (maíz y soya) para los animales tuvieron un incremento dramático en el mercado internacional. Unos meses después, el mercado internacional empezó a ajustarse y se ha presentado desde entonces una reducción sostenida del costo de los insumos y eso nos ha favorecido. Para algunos sectores, el clima de finales del año pasado fue positivo, y esto, sumado a los ciclos de programación de las diferentes actividades del agro (porcicultura, avicultura, aguacate Hass, entre otros) explica, en gran parte, el crecimiento sectorial.

“El respeto por la diferencia se ha perdido en el país”

Hoy por hoy, las discusiones nacionales carecen, lamentablemente, de altura argumentativa y de conceptos con fundamento. Las descalificaciones personales, los insultos y la difusión de falsas acusaciones, aparecen siempre en escena. De acuerdo con su experiencia de dirigente empresarial, ¿cuáles son las causas de la decadencia y deterioro del debate público?

Lamentablemente el respeto por la diferencia se ha perdido en nuestro país. Es cierto que muchos debates no tienen contenido sino que únicamente terminan en insultos y descalificaciones. En parte, eso se explica por el afán de aumentar las cifras de seguidores en el mundo digital. Es triste ver que las elecciones, y no solo en Colombia, se definan a punta de populismo y pelea, y con muy poco o nada de análisis y de propuestas. Es simplista decirlo pero para superar esta situación se requiere de la voluntad y compromiso, con hechos concretos, de todos los que se insultan y son insultados. Pero mientras la violencia verbal sea útil para ganar encuestas o para movilizar personas, no creo que esa situación vaya a cambiar.

“Una política transformadora pero con seguridad”

Se dice que el gobierno Petro ha fortalecido el sector agropecuario por su interés en la reforma y democratización de la propiedad de las tierras. También, que le ha entregado más recursos al ministerio de Agricultura para que ejecute los programas sociales que se propone. Sin embargo, usted ha hecho varias objeciones ¿Cuáles son y qué propone a cambio de las oficiales?

El gobierno Petro es, tal vez, el que más recursos le ha puesto al ministerio de Agricultura, a la Agencia de Tierras y a la Agencia de Desarrollo Rural. Sin embargo, la ejecución presupuestal no ha sido la mejor y se ha perdido la oportunidad de fortalecer instrumentos de la mayor relevancia como menores tasas de interés para los créditos agropecuarios, ampliación de la cobertura del aseguramiento de cosechas y animales contra el cambio climático, y claro, aun cuando no es responsabilidad de la cartera, el fortalecimiento en la ejecución del presupuesto de vías terciarias. La buena dotación de bienes públicos rurales es una de las políticas más transformadora y eficiente para nuestro sector si va acompañada de seguridad física y seguridad jurídica. Debería convertirse en política de Estado para que el país pueda saldar la deuda histórica que tiene con el campo.