En video: Katherine Miranda denuncia asalto a su oficina en el Congreso

En la mañana de este martes, cuando los asesores de la representante a la Cámara Katherine Miranda llegaban a su oficina en las instalaciones del Congreso de la República, encontraron la puerta principal abierta, varios cajones abiertos, documentos desordenados y un archivador dañado.

Tras revisar las cámaras de seguridad, el equipo de la congresista evidenció que, en la noche del lunes, aproximadamente a las 6:40 de la tarde, una mujer que no hace parte de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) ingresó a la oficina y estuvo sola cerca de una hora.

Aunque no está claro qué elementos buscaba o se llevó, Katherine Miranda sostiene que en su oficina hay información sensible sobre la ponencia del Plan Nacional de Desarrollo y las investigaciones de la Comisión de Acusaciones. Miranda es una de las 18 integrantes de esa comisión, que investiga las denuncias penales o quejas disciplinarias contra el presidente, el fiscal, los magistrados de las alta cortes.

Tras la denuncia de la representante, la Policía inspeccionó la oficina y tomó huellas dactilares para tratar de identificar a la mujer. Sin embargo, uno de los agentes que realizó el procedimiento advirtió que, probablemente, las personas que ingresaron a la oficina utilizaban guantes o algún tipo de pegante para ocultar sus huellas.

“Aquí no hay nada que ocultar, este caso está en investigación de las autoridades, exigimos todo el peso de la ley”, dijo Miranda en su cuenta de Twitter. Aunque no se ha determinado la identidad de la mujer que ingresó a la oficina, la Policía no descarta que se trate de una funcionaria del Congreso.

