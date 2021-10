En vilo reemplazo de la curul de Edwin Ballesteros

Desde hace un mes, la Cámara de Representantes elevó una consulta de concepto a la Corte Suprema de Justicia sobre si es procedente o no llamar a la siguiente persona de la lista por la que llegó Edwin Ballesteros, del Centro Democrático, a la corporación. Esto debido a que Ballesteros renunció el pasado 8 de septiembre, argumentando falta de garantías por parte de la Corte Suprema de Justicia dentro de la investigación por corrupción en la gobernación de Richard Aguilar en Santander, en la que trabajó él.

Lea: Representante Edwin Ballesteros renuncia a su curul en la Cámara.

La Mesa Directiva de la Cámara le preguntó a la Corte por los procesos judiciales en curso de Ballesteros y si ha sido vinculado por delitos que contempla el artículo 134, que decreta la silla vacía por narcotráfico, corrupción, pertenencia o promoción de grupos armados, entre otros.

Sin embargo, la Corte no resolvió la duda jurídica de la Mesa Directiva de la Cámara y señaló que ya no tiene competencia, pues la investigación recientemente la asumió la Fiscalía. Nuevamente, la corporación envió solicitud de concepto al ente acusador para aclarar si la curul de Ballesteros debe declararse silla vacía o no.

Lea otras noticias de actualidad política.

Hasta ahora, no ha habido respuesta de la Fiscalía y sigue en vilo si Liliana de Cote, siguiente en la lista, podrá tomar posesión de la curul que dejó vacante Ballesteros.

En la misma situación se encuentra la curul de Richard Aguilar, que fue capturado a finales de julio por el CTI de la Fiscalía por orden de la Corte por el entramado de corrupción dentro de la Gobernación.

Quien seguiría en la lista al Senado por Cambio Radical es Juliana Escalante, quien está a la espera de la declaración de silla vacía o no a la curul de Aguilar. Cabe anotar que, ante su renuncia al Senado, su caso pasó a la Fiscalía.

Lea más: Corte Suprema remitió a la Fiscalía el expediente del exsenador Richard Aguilar.

Aguilar es señalado por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos, interés en la celebración de contratos, concierto para delinquir y peculado por apropiación.