EN VIVO: Se inició debate de moción de censura contra la ministra Karen Abudinen

Ante la plenaria de la Cámara de Representantes, la ministra de las TIC dará explicaciones sobre el anticipo de $70.243 millones que le hizo a la Unión Temporal Centros Poblados. Si bien la oposición votará a favor de la moción de censura, todavía no es clara la posición de los partidos de Gobierno y los independientes.

Karen Abudinen, ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), encara este viernes un debate de moción de censura en la Cámara de Representantes. La plenaria de la corporación la citó a responder por el escándalo relacionado con un contrato por $1,07 billones que tenía como objeto llevar internet a 7.000 colegios en veredas y zonas rurales del país, y del que le anticiparon $70.243 millones a la Unión Temporal Centros Poblados, un conglomerado empresarial de Barranquilla.

En su defensa, la ministra ha dicho que los integrantes de la unión temporal le hicieron trampa al Estado e incluso los calificó como “delincuentes”. Además de eso, hace una semana anunció que la conexión de las escuelas rurales que estaba a cargo de Centros Poblados quedará en manos de ETB, el proponente que resultó en segundo lugar.

Aunque el debate estaba citado para las 9:00 a.m., no fue sino hasta una hora después que con la aprobación del orden del día y la lectura del acta de la moción de censura se dio inicio formal al debate. Por ahora, es claro que los partidos de oposición votará a favor de la moción contra Abudinen, pero las posturas de las colectividades independientes y de Gobierno aún no son claras debido a que por ejemplo partidos como el Conservador y Cambio Radical, de gobierno, se han mostrado críticos frente al caso.

El debate tuvo 22 citantes, de los que no todos hablaron porque algunos cedieron su tiempo. En orden, el debate contó con las intervenciones León Fredy Muñoz, Katherine Miranda, David Racero, Jorge Gómez, Luis Alberto Alan, Germán Navas, Wilmer Leal, Mauricio Toro, Ángela María Robledo, Fabián Díaz, Cesar Ortiz, John Jairo Hoyos, Juanita Goebertus, Carlos Alberto Carreño, Inti Asprilla, Ángel María Gaitán, Cesar Pachón y Omar de Jesús Restrepo.

En desarrollo...