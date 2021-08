El encuentro es histórico. Desde el proceso de paz en La Habana, el expresidente Álvaro Uribe y los sectores políticos afines a su pensamiento de derecha, se han mantenido en que la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, y todo el Sistema Integral de Paz (creado a partir del Acuerdo Final) no tienen legitimidad. Sin embargo, aunque se ha mantenido en esa negación, Uribe aceptó reunirse con el padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, y dos comisionados, para contar su versión del conflicto y contribuir con la verdad.

Así lo expresó Uribe este lunes festivo, en compañía del padre De Roux, Leyner Palacios y Lucía González, los dos comisionados que también hacen presencia en la reunión. La conversación se lleva a cabo en la finca del exjefe de Estado en Llano Grande, Antioquia.

Cruces de información previa al evento

Ambas partes aceptaron dialogar en un espacio por fuera de la Comisión de la Verdad. Desde un principio, el equipo de prensa del exprimer mandatario, y el propio Uribe, afirmaron que la conversación sería pública y transmitida por medio de sus cuentas digitales.

Tras la comunicación oficial del expresidente, la Comisión de la Verdad envió una carta a la opinión pública, asegurando que si bien el encuentro se daba por fuera de la entidad, De Roux lo escucha en su condición de presidente de la Comisión. “El expresidente Álvaro Uribe así lo entiende, y participa desde la posición que tiene respecto a las instituciones del Acuerdo de Paz”, expresó la CEV.

Asimismo, señaló que la información recibida por parte del exjefe de Estado será sometida a un análisis y contraste para verificar los hechos mencionados, así como se ha hecho con los demás expresidentes y personas que han entregado su versión sobre el conflicto armado. “La Comisión presentará en la reunión las preguntas que considera necesarias para la explicación del conflicto armado interno a partir de las inquietudes de las víctimas y de su propio análisis”, agregó.

Adicional a ello, hubo un cruce de información entre las dos partes: mientras la Comisión de la Verdad expresó que el evento no sería público ni transmitido, Uribe reiteró que se transmitiría por su canal de YouTube.

“El compromiso entre las partes es que durante el encuentro no habrá transmisión pública, ni difusión en redes sociales, ni atención a medios. Esto según lo acordado. La reunión se prolongará a lo largo del día. Si hay algún cambio en estos aspectos les compartiremos la información”, indicó la CEV. No obstante, luego se inició la transmisión, a pesar de que, como dijo la Comisión, eso no fue lo acordado.

Tensión y diferencias entre Uribe y los comisionados

La reunión empezó con ambiente lleno de tensión. En principio, porque hubo problemas de sonido en la transmisión, pero también, por cuenta de la participación de los comisionados Palacios y González. En los primeros minutos, el padre De Roux expresó que la reunión entre ambas partes obedecía a la necesidad de hablar del dolor humano que se vivió por el conflicto armado. Entenderlo, dijo, es su labor de cara a las víctimas y por eso, en el encuentro con Uribe, era necesario hablar de responsabilidades en la guerra.

“Es nuestro trabajo saber si hay responsabilidades, en el sentido en que las responsabilidades ayudan a aclarar lo que pasó en la guerra. La Comisión tiene la responsabilidad de escuchar a todo el país, sino no se explicaría por qué estamos acá. Nos tenemos que encontrar como seres humanos. Nosotros no solo escuchamos sino que tenemos que entender. Lo que usted nos va a entregar lo sometemos a contraste para ver cómo podemos explicar esto que nos sucedió, como hemos hecho con lo que nos entregan otros expresidentes. Pedimos que nos ayuden encontrar [la verdad] para que el dolor de las víctimas tenga una respuesta”, manifestó De Roux, aclarando además que en este escenario no valen los argumentos de autoridad, sino más bien las versiones del conflicto armado para construir la verdad.

Después de eso, la comisionada Lucía González iba a hablar, pero Uribe le preguntó: “no entiendo, además del padre, ¿van a hablar ustedes?”. Ese momento también generó tensión, pues la idea de que estuvieran presentes González y Palacios era que pudieran contribuir con preguntas al expresidente.

A la inquietud de Uribe, ella respondió: “Sí, somos comisionados en igualdad de condiciones al padre Francisco de Roux. Él guía la entrevista, pero estamos en igualdad de condiciones y tenemos la misma responsabilidad [de buscar la verdad]. Nosotros tratemos no interrumpirlo para que pueda desarrollar su reflexión, pero estamos en igualdad de condiciones aquí. Nos interesa identificar los factores de persistencia de la guerra”, le insistió González.

Adicional, en un punto de la conversación, Uribe reiteró que no reconoce la legitimidad de las instituciones creadas a partir del Acuerdo de Paz. Enfatizó en que validar el gobierno del presidente Iván Duque es distinto a tener que encontrar como legítimas la Comisión de la Verdad y demás entidades del Sistema Integral de Paz. “Sus orígenes son muy diferentes”, señaló. Sin embargo, aclaró que el respeto por el padre y por los comisionados se mantiene, aunque niegue la legitimidad de la CEV.

“Mi familia es víctima, aunque nunca se haya declarado como tal”

En su intervención, Uribe resaltó que conoce el dolor de primera mano, pues se crió en la violencia política. “Nos tocan todas las violencias en el campo, en la universidad. Mi familia es víctima, aunque nunca se haya declarado como tal. Cuantas personas han asesinado estando a mi lado, cuánto dolor me ha causado eso. Aquí hay el mayor sentimiento de dolor por Bojayá, El Salado, el secuestro de los diputados”, agregó el exprimer mandatario, ante la expresión del presidente de la Comisión de la Verdad sobre la necesidad de hablar del dolor humano.

Uribe continúo con su testimonio sobre la seguridad democrática. Aseveró que su concepción de seguridad democrática, política en la que se centró su gobierno, era totalmente diferente a la que se vivió en América Latina, que estuvo relacionada con los procesos de las dictaduras en el continente. “Había la idea de que la seguridad obedecía a los procesos de seguridad nacional de las dictaduras de América Latina. La nuestra, desde su concepción, es totalmente diferente. Hablamos de seguridad democrática sin afectar las libertades, los valores democráticos. Seguridad democrática para todos los ciudadanos. Tuvieron seguridad mis más cercanos colaboradores y mis más lejanos adversarios”, asintió.

En esa línea, afirmó que en su gobierno hubo “toda la generosidad con la reinserción de miembros de grupos ilegales. Dimos prioridad a la desmovilización. Está en el manifiesto democrático y en los discursos de la época”. La transparencia, publicidad, eficacia, respeto por las libertades, y apertura a la discusión las enumeró como partes de su concepción de seguridad democrática. “Siendo gobernador reclamé públicamente que se instalara la oficina del Alto Comisionado. Siendo presidente abogué porque se renovara el acuerdo y se extendiera el convenio”, advirtió.

En desarrollo.