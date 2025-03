En vivo | “Hay que sacarlos de ahí porque no nos sirven”: Petro sobre el Congreso

El presidente Gustavo Petro en la Plaza de Bolívar este 18 de marzo. Foto: El Espectador

El presidente Gustavo Petro se dirigió a sus seguidores antes de la 1:00 p.m. en la Plaza de Bolívar este 18 de marzo, en una manifestación que convocó en defensa de la reforma laboral. Mientras hablaba, en la Comisión Séptima del Senado discutían el proyecto.

“No quieren que el día termine a las 6 de la tarde, quieren explotar y explotar al ser humano. Le vendieron el corazón a la codicia, no son seres humanos”, afirmó Petro.

Y agregó: “Los parlamentarios que se han ido contra el Pueblo, que lo han traicionado, lo han hecho por codicia y por dineros (...) Cuando la tiranía se impone, el pueblo debe rebelarse con la mayor fuerza posible”.

A renglón seguido añadió: “Quienes han hundido las reformas que le traían dignidad al pueblo, odiando lo que se llama la justicia, gentes que levantan la cruz pero volteada, porque odian la justicia cuando Jesús era el mayor amante de la justicia”.

También, lanzó dardos al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán: “Señor alcalde Galán, traiga el agua a Bogotá y no humille al pueblo. Dónde está al agua (...) si sus propios especuladores de la tierra, compañeros de campaña y amos del gobierno local acabaron con el agua. Cree que con un racionamiento soluciona el problema y eso es una mentira”.

Sobre el Congreso afirmó: “el Congreso de Colombia le está dando la espalda al pueblo. No entienden a Colombia, están en contra de la realidad misma. Viven en una fantasía etérea y hay que sacarlos de ahí porque no nos sirven, no le sirven al pueblo”.

