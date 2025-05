En vivo | “Lo que hizo el presidente del Senado fue un fraude”, dice Petro

El presidente Gustavo Petro lidera el consejo de ministros. Foto: Presidencia

El gabinete del presidente Gustavo Petro vuelve a reunirse previo a las movilizaciones convocadas por las centrales obreras para presionar la realización de la consulta popular y la aprobación de la reforma laboral en la Comisión Cuarta de Senado. Está previsto que la reunión gire en torno a la implementación de la reforma agraria.

La citación ocurre en medio de un choque entre el Ejecutivo y el Legislativo por la consulta popular. Este martes, el ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que el Gobierno estaría facultado para convocar esta figura por decreto si el Senado no se pronunciaba antes del 1 de junio. Y es que, según la tesis del alto funcionario, al no haberse anunciado la proposición en la votación, nunca la cámara alta no tomó posición.

Eso generó una seguidilla de reacciones desde el Congreso. El presidente del Legislativo, Efraín Cepeda (Partido Conservador), calificó la acción como “inconstitucional” y aseguró que, en caso de que se diera ese decreto, recurrirían a “instancias judiciales”.

“Solo cumpliré la ley. Por hacer trampas y fraude contra la consulta, sabiendo que había mayoría en la plenaria a favor de ella, e impidiendo la votación de los senadores presentes, levantando la sesión de afán, se le olvidó lo más importante”, respondió el jefe de Estado en su cuenta de X.

En todo caso, el alto Gobierno se reúne este martes, después del viaje del presidente a China, el Vaticano y Ecuador. Así se desarrolla la discusión.

Petro se refiere a los paros sobre la consulta y la reforma laboral

Antes de comenzar a hablar sobre la reforma agraria, el mandatario se refirió a los paros que se esperan este miércoles y jueves. Aseguró que a la ciudadanía han querido mantenerla en el pasado para no avanzar en los derechos laborales. “No es cierto que la sociedad se enriquece si el trabajador es más pobre”, y agregó que han “propuesto un modelo diferente” con la reforma, presentada hace dos años.

“Lo que hizo el presidente del Senado de la República fue un fraude. Ahora dice que no, pero todos lo saben, los parlamentarios que estaban presentes en la plenaria y no los dejaron votar, lo dijeron públicamente”, dijo.

El jefe de Estado aseguró que “no hay” concepto previo del Senado de la República sobre la consulta popular. Apuntó que es “una trampa” y se refirió a la resucitada reforma laboral, pero dijo que es “una victoria del pueblo por protestar”.

“Nosotros estamos esperando, no hemos suspendido la consulta. Aun si se aprueba, queda la plenaria del Senado, queda la conciliación, y ya sabemos cómo queda todo cuando pasa a las manos del presidente del Senado”, apuntó. También dijo que la posición del Gobierno al respecto de las marchas es que el pueblo “tiene derecho a la huelga, dice la Constitución Nacional en su artículo 56″.

Eso sí, dijo que “el deber de quienes salen a la protesta es no ejercer violencia”. En ese punto, dijo que “va a haber infiltrados contra el movimiento de los trabajadores y las trabajadoras”.

Previo a eso, Petro pidió a su ministro de las TIC, Julián Molina, designado por el Partido de la U, tomar acciones judiciales porque, según él, no existen canales privados, pues todos son contratistas del Estado. Esto va en línea con lo que ha dicho previamente sobre el espectro electromagnético, con lo que sostiene la tesis de que el Gobierno puede hacer uso de esos espacios, pues son de la nación.

Además, hizo un llamado al ministro de Hacienda, Germán Ávila, por el incumplimiento de la banca al crédito. Según él, está “estancado”. También ordenó a la ministra de Ambiente, Lena Estrada, sacar el decreto, concertado, de La Sabana de Bogotá, con el que, según él, se frenaría la mano humana en esos territorios.

Presidente pide listado de congresistas que se han apropiado de terrenos baldíos

El mandatario pidió al director de la Agencia Nacional de Tierras, Juan Felipe Harman, una lista de los congresistas que se han apropiado de terrenos de la nación. Incluso, aseguró que está pensando en “sacar” a dos paramilitares de la cárcel para que digan la verdad sobre lo que pasó con “centenares de miles de hectáreas que los paramilitares entregaron al Estado y no están en manos de las víctimas”.

En esa línea, cuestionó a su ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, por las cifras del uso de la tierra fértil.

