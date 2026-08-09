Entre Cepeda y Petro: estos serán los pasos de la izquierda tras volver a la oposición

El excandidato presidencial Iván Cepeda y el actual jefe de Estado, Gustavo Petro.
Foto: Joel_Gonzalez
El 7 de agosto la izquierda volvió al banquillo de la oposición. El Pacto Histórico se la jugará por marcar cada movimiento de Abelardo de la Espriella en estos cuatro años, a partir de una estructura donde intentarán que el expresidente Gustavo Petro y el senador Iván Cepeda coexistan como líderes de la oposición. Mientras otros personajes en el partido buscarán protagonismo en una izquierda fragmentada que intentará sobresalir y ganar la batalla en las urnas de 2027 para labrar un mejor camino hacia el 2030. Estas serán las estrategias con...
Por Nicolás Torres García
Politólogo de la Universidad Nacional. Ha colaborado con medios como La Silla Vacía o Context by Reuters cubriendo política y conflicto armado. Interesado en el Congreso de la República e investigar el poder desde las regiones.nitorresgntorres@elespectador.com
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