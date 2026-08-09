Entre Cepeda y Petro: estos serán los pasos de la izquierda tras volver a la oposición

El excandidato presidencial Iván Cepeda y el actual jefe de Estado, Gustavo Petro. Foto: Joel_Gonzalez

El 7 de agosto la izquierda volvió al banquillo de la oposición. El Pacto Histórico se la jugará por marcar cada movimiento de Abelardo de la Espriella en estos cuatro años, a partir de una estructura donde intentarán que el expresidente Gustavo Petro y el senador Iván Cepeda coexistan como líderes de la oposición. Mientras otros personajes en el partido buscarán protagonismo en una izquierda fragmentada que intentará sobresalir y ganar la batalla en las urnas de 2027 para labrar un mejor camino hacia el 2030. Estas serán las estrategias con...