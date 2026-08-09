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Entre Cepeda y Petro: estos serán los pasos de la izquierda tras volver a la oposición

La oposición jugará a tres bandas contra el gobierno de Abelardo de la Espriella: las calles, el Congreso y las elecciones locales de 2027. Por eso, intenta organizar sus filas alrededor de la dirección del expresidente Gustavo Petro, quien deberá convivir con el liderazgo incipiente de Iván Cepeda para poder hacerle frente a una nueva administración. Un hecho que incluso los llevó a converger en alianzas nunca antes vistas. Esta es la ruta.

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Nicolás Torres García
Nicolás Torres García
09 de agosto de 2026 - 01:02 a. m.
El excandidato presidencial Iván Cepeda y el actual jefe de Estado, Gustavo Petro.
El excandidato presidencial Iván Cepeda y el actual jefe de Estado, Gustavo Petro.
Foto: Joel_Gonzalez

El 7 de agosto la izquierda volvió al banquillo de la oposición. El Pacto Histórico se la jugará por marcar cada movimiento de Abelardo de la Espriella en estos cuatro años, a partir de una estructura donde intentarán que el expresidente Gustavo Petro y el senador Iván Cepeda coexistan como líderes de la oposición. Mientras otros personajes en el partido buscarán protagonismo en una izquierda fragmentada que intentará sobresalir y ganar la batalla en las urnas de 2027 para labrar un mejor camino hacia el 2030. Estas serán las estrategias con...

Nicolás Torres García

Por Nicolás Torres García

Politólogo de la Universidad Nacional. Ha colaborado con medios como La Silla Vacía o Context by Reuters cubriendo política y conflicto armado. Interesado en el Congreso de la República e investigar el poder desde las regiones.nitorresgntorres@elespectador.com
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LRAJ(xz8ca)Hace 1 hora
Lo que viene es un decaimiento consecuente de la izquierda corrupta e incompetente que se benefició del aberrante saqueo que perpetró el ex guerrillero durante 4 años. Sin el dinero público a la mano y la burocracia del Estado, sumado al debilitamiento de sus aliadas estructuras criminales, van a perder el aire para las elecciones regionales del 2027.
Viviana Martínez(7302)Hace 5 horas
El espectador como el nuevo gobierno dan pena. No tienen nada que publicar diferente al agua sucia de Petro.
Javier Becerra(62966)Hace 6 horas
Petro debe tomarse cuatro años de descanso. Él fue el responsable de la caída de Cepeda y su liderazgo divide en lugar de reunir. Cepeda y otros líderes son los llamados a oxigenar el pacto histórico.
Javier Becerra(62966)Hace 6 horas
¿Un puñado de asistentes? Se ve una MULTITUD de asistentes.
Elsa(63035)Hace 6 horas
Van a ver que mas roban, que estupideces dicen, que delincuentes siguen empoderando.
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