“Entrega de pasaportes continuará normalmente”, canciller Álvaro Leyva

Por miedo a una escasez de pasaportes en Colombia, se registraron largas filas en sedes de la Cancillería a lo largo del país. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

A un día de que culmine el plazo del contrato para la fabricación, personalización y entrega de pasaportes en Colombia, el canciller colombiano, Álvaro Leyva, aclaró que el Gobierno Nacional recurrió a la figura de urgencia manifiesta para garantizar la prestación de servicio a nivel nacional durante los próximos 12 meses.

“Me permito informar a la ciudadanía que la entrega de pasaportes continuará normalmente. Para los efectos se recurrió a la figura de urgencia manifiesta. Nuestros compatriotas en el mundo entero pueden estar tranquilos. Se entiende que el pasaporte garantiza derechos y libertades que no se pueden suspender ni aun en los estados de excepción”, indicó el canciller Leyva, a través de un comunicado.

Atención: comunicado del señor Ministro de Relaciones Exteriores, @AlvaroLeyva sobre la entrega de pasaportes.⤵️https://t.co/gFP4VEd0UX pic.twitter.com/SQSsRZLfSZ — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) October 1, 2023

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

A esto agregó que la Cancillería adelanta las acciones necesarias para abrir, de manera inmediata, una nueva licitación “plenamente garantista”, tras haberse declarado desierto el proceso anterior. De esta manera, aseguró que el próximo lunes 2 de octubre se darán más detalles sobre el nuevo proceso de contratación, así como las medidas temporales tomadas por el Gobierno.

Lo invitamos a leer: Caos y filas: Cancillería tiene lista ruta para evitar escasez de pasaportes.

Vale señalar que la licitación por $600.000 millones para la elaboración de pasaportes fue declarada desierta por la Cancillería el pasado 13 de septiembre, ante lo cual el actual proveedor Thomas Greg & Sons (TGS) enunció que sus servicios se prestarían hasta el próximo 2 de octubre, por lo que creció el temor de una posible escasez de pasaportes, al punto de que se han visto en los últimos días filas más largas de lo normal en las oficinas de la entidad.

El presidente Gustavo Petro ha sido enfático en que en su gobierno no habrá contrato con un solo oferente: “O compiten o compiten. No se trata de suspender licitaciones buscando que el tiempo nos acorrale para escoger al único proponente. Todo funcionario tiene mi mensaje. Las licitaciones con un proponente se declaran desiertas y se inicia de nuevo el proceso. En este gobierno no se permite la corrupción”.

Por su parte, en medios de comunicación, circulan versiones que el actual proveedor, TGS, se habría quedado con el nuevo contrato a través de la figura de urgencia manifiesta por una duración de 12 años. Dicha versión no ha sido confirmada por la Cancillería.

Por el momento, la Cancillería dice que tiene todo bajo control y que quien necesite tendrá pasaporte en sus manos. Lo cierto es que está por verse cuáles serán las condiciones de los dos nuevos contratos: el directo que debe solucionarse antes del 2 octubre y el proceso más largo licitatorio que desde ya y por orden del presidente, se sabe, deberá llegar a su final con al menos dos proponentes.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.