“Lo primero que haría el 7 de agosto sería tumbar la paz total”: Daniel Palacios

Exministro del Interior, precandidato presidencial para 2026, en entrevista.

¿Cuál es su ideología?

La ideología de Daniel Palacios es muy sencilla: proteger al ciudadano honesto y trabajador y no aceptar la justificación del delito ni el tratamiento preferencial.

¿Cuál es su principal propuesta?

Rescatar la seguridad de Colombia, dejar de justificar al delincuente, de darle tratamiento preferencial o beneficios, concentrarnos en la protección y promoción del ciudadano honesto y trabajador.

Usted fue ministro del Interior del gobierno de Iván Duque, a quien incluso en la derecha responsabilizan de haberle abonado el terreno a Gustavo Petro para llegar al poder...

Esa es una posición facilista y miope de ver el ascenso de la izquierda en Colombia, que al final del día ya tenía varias alcaldías, como la de Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Cartagena, Villavicencio, Santa Marta. La izquierda venía en un ascenso en Colombia y lo que hoy tenemos que concentrarnos es en cómo rescatar al país de lo que ha sido un desastre.

Muchos aseguran que la oposición no ha hecho su mejor labor, pues difícilmente han puesto agenda y hecho control político, ¿cuál es su postura?

La oposición democrática ha hecho su tarea y es desenmascarar las mentiras de Gustavo Petro, tratar de proteger las libertades de millones de ciudadanos que piensan diferente y que no pueden ser considerados los enemigos. La oposición ha sido democrática y ha tratado de estar a la altura.

¿Con quiénes haría alianzas y con quiénes no?

Le decimos no al petrismo porque ha sido dañino para Colombia, ha promovido el odio, la división, perseguido al empresariado, la libertad de prensa y puesto en riesgo la institucionalidad. Le decimos no a los que hicieron parte de ese gobierno y hoy pretenden mentirnos, diciéndonos que son petristas arrepentidos. Y le decimos sí a todos los colombianos, honestos y trabajadores, que tienen estas mismas convicciones.

¿Se atreve a dar nombres?

Hay muchas personas valiosas, como lo son Juan Guillermo Zuluaga, los exgobernadores, los exalcaldes, David Luna, Enrique Peñalosa, que lo hicieron bien y que gobernaron bien una ciudad. Los que no, la senadora María José Pizarro, el exalcalde de Medellín Daniel Quintero, el señor novelista Gustavo Bolívar, los exfuncionarios del gobierno Petro.

¿A qué le daría continuidad del gobierno del presidente Gustavo Petro?

De las pocas cosas a las que le daría continuidad del gobierno de Gustavo Petro es hacer todo lo posible por tratar de mantener la frontera comercial con Venezuela abierta.

¿A qué no le daría continuidad?

Definitivamente a la paz total, a darle beneficios a los criminales, a enaltecer al delincuente. Por eso, el 7 de agosto tumbaremos la ley de paz total.

¿En qué se concentraría los primeros 100 días de su eventual gobierno?

Lo primero que haría sería radicar legislación para tumbar la ley de paz total, que le da beneficios, justifica y promueve al delincuente. Segundo, reactivar la ofensiva, activar toda la capacidad de nuestra Fuerza Pública para combatir al delincuente. Tercero, hay que radicar una reducción de impuestos de manera rápida para darle alivio al ciudadano y además, un recorte a la burocracia estatal que nos permita invertir en el fortalecimiento de la seguridad.

¿Su campaña se concentrará entonces en la seguridad?

Sin duda alguna, porque la inseguridad nos afecta a todos. Cuando una ciudad tiene problemas de seguridad, afecta la confianza del ciudadano, del inversionista, del turista. La seguridad no puede ser vista como de izquierda o de derecha, sino ese elemento esencial que nos permite disfrutar el resto de los derechos. Aquí lo importante es que el 26 podamos trabajar juntos para rescatar a Colombia y eso inicia derrotando el petrismo. Aquí hay que derrotar cinco enemigos, que son el narcotráfico, la criminalidad, el populismo, la guerrilla y la corrupción.

Esta entrevista hace parte de #PrecandidatosEnBreve, una serie de conversaciones cortas en video con quienes aspiran a llegar a la Casa de Nariño en 2026. A todos les hacemos las mismas preguntas sobre sus prioridades si llegan al poder y, además, incluimos algunas sobre temas coyunturales para conocer su visión frente a la actualidad del país.

