Tras el evento en el que se oficializó la ya anunciada adhesión del Partido MIRA a la coalición Equipo por Colombia para la consulta presidencial, los actuales integrantes de la alianza de centro derecha destacaron la importancia que con esta llegada se sume una mujer dentro del tarjetón de precandidatos.

Además de destacar las coincidencias entre la coalición y el partido, Dilian Francisca Toro, única mujer hasta ahora dentro del Equipo por Colombia y que aún no ha anunciado o desistido de forma oficial su aspiración a la Presidencia, celebró la presencia de Aydée Lizarazo, elegida por el MIRA como su candidata a reemplazar a Iván Duque.

“Lo más importante es que llega una mujer. Eso es fundamental, porque hay pocas mujeres en esta campaña presidencial. Aydée es una mujer de región, una mujer con unas capacidades no solamente intelectuales, sino de liderazgo social, comunitario, de servicio. Una mujer que conoce las dificultades y necesidades que se viven en los territorios”, destacó de ella la directora del Partido de la U.

Igual alusión hizo el senador David Barguil, senador y candidato por el Partido Conservador, quien mencionó que con Lizarazo le están enviando un mensaje al país y que siempre las mujeres son necesarias para la construcción de país y para el trabajo de servicio público.

Por su parte, el exacalde de Medellín, Federico Gutiérrez, manifestó que el MIRA y Lizarazo no entran en desbalance con los otros. “Les agradecemos la confianza por haber aceptado esta invitación y el hecho de llegar semanas después de consolidada esta coalición en ningún momento significa desventaja para ustedes. Esto significa construir, trabajar y vamos a ir a una consulta y que quien salga de acá será el próximo presidente o presidenta”.

Ante las expectativas de una decisión sobre la eventual llegada de Óscar Iván Zuluaga y el Centro Democrático, el senador Barguil mencionó que ese tema no fue objeto de discusión dentro de la coalición y que en los próximos días se estará anunciando de la determinación que lleguen en consenso. Eso sí, no se sabrá el peso de la posición de Juan Carlos Echeverry, que declinó hoy de su aspiración, pero manifestó que seguirá vinculado al Equipo por Colombia, y quien ya había señalado no estar de acuerdo con la llegada del uribismo.

Igualmente, falta ver cuál es la postura del MIRA frente a esta posibilidad, pero analistas ven su adhesión como abono para una alianza con el uribismo. Por ahora, las cargas están en equilibrio, es decir, Federico Gutiérrez y David Barguil están de acuerdo con que el Centro Democrático se una a la coalición, versus a la desaprobación que genera esto en Dilian Francisca Toro y Alejandro Char. Por ahora, Enrique Peñalosa, que aunque no es precandidato hace parte de la alianza, no ha sentado posición en el tema.

Con la decisión del MIRA, los cristianos irán juntos solo a las elecciones legislativas del 13 de marzo. Y las intenciones de llegar unidos a las presidenciales quedaron sepultados. Colombia Justa-Libres entonces iría, por ahora, sola a la primera vuelta con el senador John Milton Rodríguez como su candidato único.