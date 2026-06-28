“Equivaldría a amnistía disfrazada”: Ana M. Rodríguez sobre eventual eliminación de la JEP

Directora de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

La Comisión Colombiana de Juristas ha hecho seguimiento a los desarrollos judiciales de la JEP, el órgano creado para investigar y juzgar los crímenes cometidos durante el conflicto armado. Por motivos políticos e ideológicos, el gobierno entrante, ¿puede eliminar esa jurisdicción “de un plumazo”, como lo ha dicho repetidas veces el presidente electo?

No es posible desaparecer “de un plumazo” una institución creada en virtud de un acuerdo de paz que hace parte integral de la Constitución, como es la JEP. Para modificarla o eliminarla...