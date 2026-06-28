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“Equivaldría a amnistía disfrazada”: Ana M. Rodríguez sobre eventual eliminación de la JEP

La eventual eliminación de la JEP, adonde concurren miles de víctimas y los actores armados de la guerra interna colombiana, fue anunciada, en campaña, por el presidente electo. No obstante, y entre otras delicadas complejidades, si se cumple ese propósito quedarían revocadas – en la práctica - las sentencias de los condenados. Y estos serían beneficiados con absoluta impunidad. En consecuencia, el Estado tendría que responder internacionalmente. Análisis de Ana María Rodríguez, directora de la Comisión Colombiana de Juristas.

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Cecilia Orozco Tascón
28 de junio de 2026 - 03:07 p. m.
Directora de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ)
Directora de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ)
Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

La Comisión Colombiana de Juristas ha hecho seguimiento a los desarrollos judiciales de la JEP, el órgano creado para investigar y juzgar los crímenes cometidos durante el conflicto armado. Por motivos políticos e ideológicos, el gobierno entrante, ¿puede eliminar esa jurisdicción “de un plumazo”, como lo ha dicho repetidas veces el presidente electo?

No es posible desaparecer “de un plumazo” una institución creada en virtud de un acuerdo de paz que hace parte integral de la Constitución, como es la JEP. Para modificarla o eliminarla...

Por Cecilia Orozco Tascón

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