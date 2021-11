Ernesto Macías anunció que no aspirará de nuevo al Senado

El congresista del partido Centro Democrático se hizo célebre por su "última jugadita" como presidente del Senado en la legislatura 2018-2019.

Aunque los partidos políticos apenas están en proceso de construcción de sus listas a Senado y Cámara de Representantes, poco a poco se van descartando algunos nombres de actuales congresistas que decidieron dejar libre su curul para 2022. Este lunes, el senador huilense Ernesto Macías (Centro Democrático) anunció que no volverá a presentarse a las elecciones legislativas, que se llevarán a cabo en marzo de 2022. De acuerdo con el congresista y presidente del Senador durante la legislatura 2018-2019, la decisión es irreversible a pesar de que el líder natural de esa colectividad, el expresidente Álvaro Uribe, lo invitó a seguir en el Congreso.

Con esta decisión, Macías se une a otros copartidarios que no repetirán curul en el legislativo. A inicio de este mes, el expresidente Uribe anunció que no volverá a presentarse a elecciones. Eso, en contravía de lo que le sugirieron algunos militantes, teniendo en cuenta los 891.964 votos que obtuvo en las elecciones de 2018 que sin duda sirvieron para jalonar varios nombres de la lista del Centro Democrático (CD).

Otros congresistas del partido que no se presentarán en 2022 son el senador José Obdulio Gaviria y, posiblemente, el representante José Jaime Uscátegui. El caso del representante por Bogotá es particular, pues anunció que no solo que se abstendría de participar en las elecciones al Congreso sino que renunciaría al Centro Democrático si finalmente, como se ha especulado, en el segundo lugar de la lista ubican a Catalina Serrano, esposa del exministro condenado Andrés Felipe Arias.

En reunión con el expresidente @AlvaroUribeVel en su residencia, le expresé los motivos para tomar mi decisión de no aspirar nuevamente al Senado de la República; me invitó a continuar. No fue fácil la decisión, pero es irreversible. — Ernesto Macías Tovar 🇨🇴 (@ernestomaciast) November 29, 2021

Macías estuvo dos periodos en el Congreso y, por su papel como presidente del Senado, varios miembros del partido lo llegaron a postular como precandidato presidencial del partido uribista. Pero en agosto, mediante una carta dirigida al expresidente Uribe, Macías declinó su aspiración presidencial y desde ese momento empezó a apoyar la aspiración de Óscar Iván Zuluaga, quien la semana pasada fue ungido como el candidato del CD.

Macías, natural del municipio de Garzón, Huila, obtuvo 39.669 votos en las pasadas elecciones, convirtiéndose en el cuarto congresista más votado del CD, incluso por encima de otros nombres fuertes del partido como María Fernanda Cabal, Paloma Valencia o María del Rosario Guerra.

Aunque su paso por el Congreso había sido con un bajo perfil, como presidente del Senado se hizo conocido por aquella “última jugadita” con la que torpedeó la réplica de los opositores luego del discurso del presidente Iván Duque durante la instalación del Congreso, el 20 de julio de 2019. En ese entonces, vale recordar, el plan de Macías se conoció porque uno de los micrófonos del Capitolio quedó abierto y registró sus últimas palabras como presidente del Senado.

“Es que nos toca, por obligación, que ellos hablen después del presidente. Y entonces, si le pido a la comisión que acompañe al presidente y los saco de aquí [a los integrantes de la misma] (…) eso no lo saben. Esa es mi última jugadita de presidente”, dijo en su momento Macías, en unas palabras que causaron revuelo porque no fue la primera vez que se valía de artimañas para sabotear a la oposición.

La decisión de no volver al Senado fue sorpresiva, pues en aquella carta a Uribe en la que renunció a la aspiración presidencial, Macías aseguró que seguiría en el Senado y abrió la puerta a su reelección en marzo para defender “la obra del presidente Iván Duque y de exaltar los grandes logros de su gobierno”.