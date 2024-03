¿Es legal la “vaca” para financiar las vías 4G en Antioquia?

Presidente Gustavo Petro y gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón. Foto: Archivo

Mientras algunos defienden la legalidad de la “vaca” que está recaudando la Gobernación de Antioquia , otros la critican como una medida arriesgada que podría desencadenar efectos negativos para la democracia y el Estado de Derecho. El debate sobre la legalidad de la “vaca” ha involucrado diferentes opiniones jurídicas. El presidente Petro publicó este martes una fotografía del artículo 316 del Código Penal, que tipifica la captación masiva y habitual de dinero.

Señor gobernador de Antioquia: cumplimos esta ley no. pic.twitter.com/CONTh6500v — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 26, 2024

El artículo citado por el jefe de Estado dice: “El que desarrolle, promueva, patrocine, induzca, financie, colabore, o realice cualquier otro acto para captar dinero del público en forma masiva y habitual sin contar con la previa autorización de la autoridad competente, incurrirá en prisión de ciento veinte (120) a doscientos cuarenta (240) meses y multa hasta de cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes”.

Sin embargo, Francisco Bernate, presidente del Colegio de Abogados Penalistas, argumenta que la colecta de fondos no constituye captación masiva y habitual de dinero, ya que, a diferencia de los modelos piramidales, no se ofrece nada a cambio y, además, no se superan los límites temporales para dicho delito. Es decir, recolectar el dinero por más de tres meses a más de 20 personas.

Le recomendamos: “Hay más de 5.000 aportes con total trazabilidad”: Gobernación de Antioquia sobre “vaca”

En respuesta al trino del jefe de Estado, el abogado Iván Cancino también dijo en su cuenta de X que “No hay por parte alguna siquiera un milímetro de este artículo en la vaca promovida por Andrés Rendón nada más alejado del Código Penal que esa vaca. Ni eso ni lavado ni nada”. “Barranquilla progresa por sus empresarios, Antioquia por su tenacidad, ojalá los Bogotanos hiciéramos más por Bogotá”, agregó.

No hay por parte alguna siquiera un milímetro de este artículo en la vaca promovida por @AndresJRendonC nada más alejado del código penal que esa vaca . Ni eso ni lavado ni nada . Barranquilla progresa por sus empresarios , Antioquia por su tenacidad ojalá los Bogotanos… https://t.co/dOuJX1XWwZ — Iván Cancino (@CancinoAbog) March 26, 2024

La vaca de Petro cuando fue alcalde

En medio de esta polémica, le han recordado al presidente Petro que durante su mandato como alcalde de Bogotá en 2015, él también firmó un decreto para implementar un “mecanismo de aportes voluntarios”. Este decreto buscaba recaudar fondos adicionales para proyectos de ciudad, como el fortalecimiento del cuerpo de bomberos, la iniciativa denominada “Un árbol de vida para Bogotá” y la creación de un “Banco de provisión de elementos para el área de maternidad en los hospitales de la red pública del Distrito Capital”.

Le sugerimos: “En el gobierno Petro hay una incapacidad muy grande de construir consensos”: Cristo

Con el decreto, la Secretaría de Hacienda podía implementar un aporte voluntario de “un 10% adicional del valor del impuesto predial unificado, del impuesto de industria y comercio, avisos y tableros y del impuesto sobre vehículos automotores″ de los contribuyentes.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; lduarte@elespectador.com; o lperalta@elespectador.com.