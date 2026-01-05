Logo El Espectador
Política
05 de enero de 2026 - 02:59 p. m.

“Es imposible hablar de fraude electoral en Colombia”: Registrador sobre elecciones de 2026

Hernán Penagos, registrador Nacional, aseguró que el país sí tendrá un proceso electoral transparente en 2026 y que, pese a las presiones y alertas, la cita a urnas está blindada para su realización; fue un mensaje directo al presidente Gustavo Petro. También reveló con cuáles entidades fluye el diálogo para asegurar los comicios y con qué otras es más compleja la articulación. De paso, explicó por qué hay zonas del Catatumbo, Cauca, Chocó, Putumayo y Antioquia que tienen riesgos de seguridad: “No es un tema menor”. El funcionario denunció trampas de candidatos por firmas y dificultades de caja relacionadas con el Gobierno.

