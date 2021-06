“Es un atentado a la democracia”: congresistas tras ataque al presidente

Tras el atentado al helicóptero en el que se movilizaba el presidente Iván Duque (entre Sardinata y Cúcuta, en Norte de Santander), las voces políticas del país se unieron en rechazo a lo ocurrido, tildaron el hecho como un ataque a la democracia y las instituciones y pidieron dar con los responsables.

Lea: Atentan contra helicóptero de Iván Duque en Cúcuta.

La vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez, escribió en su cuenta de Twitter: “Dios guarde a Colombia y al presidente Duque. Los terroristas y el narcotráfico no podrán amedrentar jamás a esos 49 millones de ciudadanos honestos, que trabajamos por un futuro de progreso y equidad para toda Colombia”.

También, el ministro de Defensa, Diego Molano, quien acompañaba al presidente en la comitiva, se refirió a los hechos. “Que el temor lo sientan los cobardes que atentaron contra el presidente y equipo de gobierno. Seguimos firmes y con más impulso para acabar con quienes pretenden desestabilizar al país. Nuestras instituciones están por encima de cualquier amenaza”.

Igualmente, desde el uribismo se unieron a los mensajes en apoyo al primer mandatario y repudio al ataque. “El atentado contra el helicóptero que transportaba al presidente y los ministros Molano y Palacios (Interior), además de ser un ataque contra su integridad, es un ataque contra la institucionalidad. ¡No vamos a permitir que el terrorismo se apodere de Colombia!”, escribió el Centro Democrático en Twitter.

El senador Ciro Ramírez hizo un llamado al país: “Es un momento para que los colombianos nos unamos en contra de los cobardes y los violentos. Bajo un solo clamor debemos decir ‘no más violencia’”. Y Paloma Valencia, compañera de bancada, además de destacar que no hubo ningún herido, sostuvo que este hecho es “terrorismo envalentonado atacando la democracia”.

Desde otras vertientes políticas, incluso de oposición al Gobierno, hubo pronunciamientos de rechazo, pidiendo que se esclarezca lo sucedido. “Cualquiera que sean las distancias que nos separen, rechazo el atentado contra el presidente. Una democracia consiste en que nadie muera por sus ideas”, trinó el senador Gustavo Petro, principal contradictor de Duque. A su vez, el senador Roy Barreras señaló que “todo atentado contra la figura del jefe de Estado y su gobierno es un atentado contra las instituciones. Absolutamente repudiable. Toda la solidaridad con el presidente ante este hecho violento, afortunadamente fallido”.

“Urgen acciones de inteligencia para dar con los responsables y judicializarlos”, pidió Angélica Lozano (Alianza Verde) cuando condenó los actos contra el primer mandatario. Su compañero de partido, Antonio Sanguino, destacó que ataques como esto “revelan el grave ciclo de violencia y deterioro de la seguridad del país”.

Adicional a los congresistas, los mandatarios locales y regionales se unieron a los mensajes. “Este es un atentado contra ciudadanos, contra el presidente y contra nuestra democracia que condeno y rechazo profundamente. A Colombia la tenemos que cuidar de la radicalización y la romantización de toda forma de agresión violenta”, señaló Claudia López, alcaldesa de Bogotá.

Aunque la información del ataque se filtró a los medios de comunicación, fue el mismo Duque el que lo confirmó a la opinión pública. “Quiero informar al país que luego de cumplir un compromiso en Sardinata, el helicóptero en el que me movilizaba fue víctima de un atentado. Tanto el dispositivo aéreo como la capacidad de la aeronave evitaron que ocurriera algo letal. Lo cierto es que es un hecho cobarde”, dijo el mandatario, dando un parte de tranquilidad en cuanto a que él, sus acompañantes, entre ellos los ministros de Defensa e Interior, Diego Molano y Daniel Palacios, respectivamente, el gobernador del departamento, Silvano Serrano, y la tripulación salieron ilesos.

Además de dar la información de primera mano, el jefe de Estado fue contundente en su mensaje, que ya es una bandera de su administración, en el sentido de no amilanarse por actos como estos: “Como gobierno no vamos a desfallecer en la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo y la criminalidad organizada que opera en el país. No nos amedrentan con violencia. Nuestro Estado es fuerte para enfrentar estas amenazas. Seguiremos demostrando que hacemos presencia en todo el territorio”, enfatizó el primer mandatario.

En el material audiovisual enviado se evidencian al menos cinco disparos propinados a la aeronave, los cuales no trascendieron a daños estructurales y, más importante aún, a afectaciones a los tripulantes. Por ahora, el Gobierno no se atreve a dar una hipótesis preliminar, pero el jefe de Estado exigió dar con los responsables. “He dado instrucciones de ir en contra de quienes pusieron en riesgo nuestras vidas”, señaló.