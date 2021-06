“Es simplemente una calumnia con fines electorales, que se construye sobre la base de unas encuestas, que leen y entonces deducen que pueden pasarse por la faja la dignidad e identidad de un movimiento político”. Esa fue la respuesta que dio el senador Gustavo Petro, líder de Colombia Humana, luego de que la alcaldesa Claudia López insistiera en micrófonos abiertos en que el movimiento de izquierda es, junto con el uribismo, responsable de la violencia en las manifestaciones en Bogotá.

Al respecto, el senador opositor recalcó en que las palabras de López son un cálculo político para beneficiar la candidatura de Sergio Fajardo. “Ellos interpretaron que la única forma de ganarle a Petro es con una alianza entre el autodenominado centro y el uribismo. Esto los ha llevado a pasarse a la derecha”, dijo.

Entre otras cosas, López manifestó que Colombia Humana está atizando la violencia al entregar elementos de dotación a los manifestantes, como cascos y gafas, y que estos han sido utilizados con otros fines más allá de la protección a sí mismos, como por ejemplo para destruir el transporte público de la ciudad. A ello, Petro agregó que la organización política que lidera no tiene nada que ver con la violencia y que desde el inicio del Paro Nacional pidió en diferentes intervenciones públicas que la protesta sea pacífica. En esa línea, añadió que la entrega de esos elementos buscaba la protección de los ciudadanos porque, reiteró, los están matando.

“Si los jóvenes no tuvieran esos cascos y esas gafas, hoy las cifras de muertos y mutilados sería mayor. Esa es la realidad. Esto tiene que ver con que una manifestación no debería obligar a que sus integrantes tuvieran que usar cascos o gafas. Eso no habla mal de los jóvenes, habla mal del Estado. Significa que hay un estado asesino. Esos muchachos y muchachas populares que hace cinco años salían a la calle sin esos elementos, hoy salen con ellos porque decidieron matar a la juventud. Un casco no le hace daño a nadie, solo defiende el cerebro y el craneo de un manifestante”, comentó.

En ese sentido, atribuyó los actos violentos al Estado que, en un principio, presentó una reforma tributaria que desembocó en la inconformidad colectiva expresada en las calles y que posteriormente se mantuvo, como acto de resistencia a la violencia ejercida desde la institucionalidad. “El gobierno de Duque decidió matar gente y jóvenes. Es lamentable: más de 80 personas parecen haber perdido la vida por parte de funcionarios del Estado. Decenas fueron mutilados y miles detenidos arbitrariamente. Por otro lado, policías han perdido la vida. Es una destrucción institucional y social que solo tiene un origen: la irresponsabilidad de un gobierno por no saber entender su propia juventud, no saber dialogar con ella”, aseguró.

Así mismo, hizo un recorrido por sus actuaciones que reflejan, desde 1989, sus intenciones de construir un país pacífico. “En ninguna de las manifestaciones en las que participado se ha producido un solo hecho de violencia, ni un vidrio roto, ni un herido y muchísimo menos un muerto. Durante mi administración como alcalde de Bogotá el Esmad no mató una sola persona durante mis cuatro años. Nos hemos comprometido desde hace décadas con la construcción de la paz. Votamos sí al Acuerdo de Santos con las Farc precisamente porque queríamos guarecer a Colombia de la violencia. Nuestra actitud personas, individual y colectiva siempre ha sido pacífica desde 1989. Hicimos la Constitución de 1991 que es nuestra bandera, la función de nuestra acción política”, comunicó.

Así las cosas, el líder de la Colombia Humana enfatizó en que las palabras de López son “mentirosas” y por ende las rechaza. “Varios miembros de Colombia Humana van a actuar judicialmente. He pedido que ella rectifique, parece que no lo va a hacer. Nosotros no tenemos más que ejercer nuestros derechos por la vía judicial”, dijo.