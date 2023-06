Es una realidad: congresistas tendrán un receso legislativo más corto

Los congresistas iniciarán a sesionar desde el 16 de febrero. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Es una realidad, los congresistas tendrán un receso legislativo más corto, luego de que se aprobara en último debate el proyecto que modifica el artículo 138 de la Constitución Política que define los periodos de la legislatura del Congreso. Con la determinación se reduce en un mes el receso de los senadores y representantes a la Cámara.

Actualmente, los congresistas sesionan en dos periodos: el primero va del 20 de julio al 16 de diciembre y el segundo va del 16 de marzo al 20 de junio. Con este proyecto, que se discutía en la corporación desde el año pasado, el segundo período legislativo no empezará el 16 de marzo, sino el 16 de febrero, y así el receso ya no será de tres, sino de dos meses. No obstante, en el período de sesiones en el que se lleven a cabo las elecciones al Congreso de la República, este periodo iniciará el 16 de marzo y concluirá el 20 de junio.

“Esta es una iniciativa necesaria frente a la función congresional: legislar, reformar la Constitución y control político. Hay que aumentar los tiempos para cumplir con nuestros deberes, para eso nos eligieron y nos reconocen económicamente”, apuntó Jorge Eliécer Tamayo, representante por el Valle del Cauca (Partido de la U).

La representante Cathy Juvinao (Alianza Verde) como ponente del proyecto aseguró que tenía sus dudas frente a la aprobación del receso legislativo en la actual legislatura: “Esta iniciativa se intentó fracasadamente durante diez años. En honor a quienes han dado la batalla y no han podido, sí estamos haciendo historia”.

✅ ¡AHORA SÍ! ¡APROBADA disminución del receso legislativo del Congreso! Un mes más para tramitar proyectos, controles políticos y cumplirle a la ciudadanía. ¡Una promesa de campaña cumplida! Gracias a todos los partidos unidos por dar el mensaje correcto #MenosRecesoMásTrabajo pic.twitter.com/Ua8mMNtJlI — Cathy Juvinao 🏛🇨🇴 (@CathyJuvinao) June 14, 2023

Aunque varios congresistas celebraron la aprobación de este proyecto, hicieron un llamado para que se reduzca la inasistencia en los debates y aprovecharon la ocasión para hacer hincapié en las dificultades que han atravesado las reformas del gobierno Petro a la hora de ser aprobadas.

“De nada va a servir este tipo de leyes y actos legislativos si mañana no vamos a asistir a los debates con el fin de torpedear los proyectos porque no nos gustan o no somos capaces de ponerle la cara al país”, señaló el representante por Boyacá Pedro José Suárez (Pacto Histórico).

“Me parece perfecto que se formalice que volvamos a sesionar el 16 de febrero, pero hablemos con la verdad, el receso legislativo no solo es para irse de vacaciones, preparamos los proyectos, hacemos foros, atendemos a las comunidades”, agregó la representante por Bogotá Mafe Carrascal (Pacto Histórico).

