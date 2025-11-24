Logo El Espectador
Escándalo por relación del gobierno Petro con disidencias golpea a tres frentes en época electoral

La DNI, a la que el presidente le aumentó su presupuesto cerca del 80 % entre 2022 y 2025, se convierte en el foco de este nuevo escándalo. Episodios similares han afectado las apuestas de la Casa de Nariño. ¿En qué está el Ejecutivo?

Redacción Política
24 de noviembre de 2025 - 11:39 p. m.
El presidente Petro ha enfrentado varios escándalos que lo ponen a dar explicaciones, antes que impulsar su agenda reformista.
El presidente Petro ha enfrentado varios escándalos que lo ponen a dar explicaciones, antes que impulsar su agenda reformista.
Foto: Archivo Particular

La revelación de posibles nexos de altos funcionarios del primer gobierno de izquierda, al mando del presidente Gustavo Petro, con una de las narcodisidencias que hoy negocia en la estancada “paz total”, la de “Calarcá Córdoba”, sacudió al Ejecutivo a un punto que dejó en silencio al jefe de Estado por más de 22 horas. La razón es que no solo golpea la credibilidad de desarmar a las estructuras criminales recicladas de las extintas Farc con su estrategia de varias mesas, sino que repercute en su círculo interno, en su agenda legislativa e,...

