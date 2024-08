“Esconder medicamentos es un crimen”: Petro se refirió a la escasez de fármacos

El presidente Gustavo Petro. Foto: CCARRION

Una actualización del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) reveló que hay un desabastecimiento de 15 medicamentos en el país para este mes por “temas estructurales de fabricación”. El presidente Gustavo Petro se refirió al tema través de X, tras una visita del superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, a una sede de Audifarma en Bucaramanga.

“Esconder los medicamentos es un crimen. Todo empleado de empresas donde se realiza acaparamiento de medicamentos en contra de los pacientes tiene el deber de denunciarlo a la Superintendencia de Salud”, señaló el mandatario.

Sugerimos: Canciller Murillo pidió respeto para Petro tras comentarios de Daniel Ortega

Esconder los medicamentos es un crimen. Todo empleado de empresas donde se realiza acaparamiento de medicamentos en contra de los pacientes tiene el deber de denunciarlo a la superintendencia de salud.



El incremento de tutelas tiene que ver con la tardanza en la entrega de… https://t.co/bBeAITbdlb — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 28, 2024

Además, afirmó que el incremento de tutelas sobre la tardanza para entregar los fármacos tiene que ver con “una política deliberada de empresas de salud para provocar antipatías y especular con los precios”, y no con la escasez en el mercado.

Le puede interesar: Petro lideró Comisión de Relaciones para definir postura del país frente a Venezuela

En el video de la Superintendencia, Leal criticó que no se entregan todos los medicamentos requeridos por no llevar la fórmula completa y que pacientes de la tercera edad no cuentan con una ruta de atención prioritaria. También señaló que sí existía el inventario de productos que inicialmente eran declarados como acabados.

De acuerdo con Invima, hay desabastecimiento por razones como la escasez de materia prima o insumos, insuficientes oferentes, dificultades de logística y un aumento en la demanda. Pidió a los titulares e importadores que “informen, de manera inmediata, sobre el estado de los productos”.

Lea también: “Le haremos seguimiento”: Sarabia destacó acuerdo de $55 billones con la banca

El instituto ha dicho que trabaja con el Ministerio de Salud para “encontrar la raíz y buscar soluciones entre todos” con “mesas de trabajo con productores, titulares, pacientes y sociedades científicas”.

Los productos desabastecidos son: Somatropina Solución inyectable 10mg/1,5ml (6.7mg) 15mg /1.5ml (10mg), Nevirapina suspensión oral 50 mg / 5 ml (10mg/ml), Fenitoína suspensión oral 25 mg/mL, Clobazam tableta 10 mg, Semaglutida solución inyectable 1.34mg (presentación 0,25 mg - 0,5mg / dosis), Salbutamol 5 mg/mL Solución para Nebulizar, Pipotiazina solución Inyectable 25mg/1ml, Metilfenidato Tableta 10 mg, Insulina (Humana) Isofana, Fenitoína tabletas / cápsulas 100 MG, Estradiol gel tópico 0,06 g / 100 g, Cloroquina Solución Oral 0.667/100mL, Clobazam tableta 20mg, Carbón activado suspensión Oral 20% y Clozapina Tabletas 25mg.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o lperalta@elespectador.com.