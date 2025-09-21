No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
21 de septiembre de 2025 - 02:58 p. m.

Especie invasora está arrasando a Nueva Venecia, un pueblo anfibio de la Ciénaga

Nueva Venecia, un pueblo anfibio de la Ciénaga Grande de Santa Marta, está siendo arrasado por una planta invasora llegada de Asia. Ya se tomó más de 700 hectáreas de espejo de agua, atrapando basura y animales. La salud pública, la movilidad y la economía del pueblo pesquero están en riesgo. Pese a que en los últimos años se han invertido más de $14.500 millones en agua potable y otros proyectos, los servicios públicos en esta zona anfibia aún son precarios.

El 9 de septiembre de 2025, la Alcaldía de Sitionuevo declaró calamidad pública en los palafitos debido a la grave amenaza a “la salud pública, la seguridad alimentaria, la movilidad y la economía local”. Con el decreto, se les ordenó a las dependencias municipales gestionar recursos ante el Gobierno Nacional, la Corporación Autónoma Regional del Magdalena (Corpamag) y hasta el Sistema de Gestión de Riesgo de Desastres. Entre aquí y vea todo el reportaje completo sobre la crisis de Nueva Venecia.

La hydrilla, originaria de Asia y de uso común en los acuarios, es ajena al ecosistema de la Ciénaga Grande. Fue identificada por primera vez en noviembre pasado y, diez meses después, ya se estima que cubre más de 700 hectáreas del espejo de agua. “El pueblo ahora mismo no está pasando por un buen momento ambientalmente. Estas aguas están putrefactas, porque están encerradas. Este es un pueblo que toda la vida he visto. Aquí nada se quedaba, nada se estancaba, todo fluía. Y ahora, con la proliferación de esas algas de agua dulce, se ha consumido todo el pueblo”, dijo Amed Gutiérrez, líder comunitario.

