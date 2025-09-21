Especie invasora está arrasando a Nueva Venecia, un pueblo anfibio de la Ciénaga

El 9 de septiembre de 2025, la Alcaldía de Sitionuevo declaró calamidad pública en los palafitos debido a la grave amenaza a “la salud pública, la seguridad alimentaria, la movilidad y la economía local”. Con el decreto, se les ordenó a las dependencias municipales gestionar recursos ante el Gobierno Nacional, la Corporación Autónoma Regional del Magdalena (Corpamag) y hasta el Sistema de Gestión de Riesgo de Desastres. Entre aquí y vea todo el reportaje completo sobre la crisis de Nueva Venecia.

La hydrilla, originaria de Asia y de uso común en los acuarios, es ajena al ecosistema de la Ciénaga Grande. Fue identificada por primera vez en noviembre pasado y, diez meses después, ya se estima que cubre más de 700 hectáreas del espejo de agua. “El pueblo ahora mismo no está pasando por un buen momento ambientalmente. Estas aguas están putrefactas, porque están encerradas. Este es un pueblo que toda la vida he visto. Aquí nada se quedaba, nada se estancaba, todo fluía. Y ahora, con la proliferación de esas algas de agua dulce, se ha consumido todo el pueblo”, dijo Amed Gutiérrez, líder comunitario.