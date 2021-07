“Esperamos estar en una coalición de centro derecha”: Juan Carlos Echeverry

Juan Carlos Echeverry es afín al Partido Conservador, y es apreciado en el Centro Democrático. Sin embargo, el exministro de Hacienda anunció esta semana que su candidatura presidencial no la hará por ninguno de esos partidos, sino que buscará llegar a la Casa de Nariño a través de la recolección de firmas, a través del comité que conformó bajo el nombre “Vamos pa’lante con Echeverry”.

Este jueves, en entrevista con W Radio, el economista expresó que se lanza por firmas porque no es la persona más conocida en el país, de manera que no ganaría los suficientes votos por esa vía. No obstante, reiteró, confía en los partidos políticos como estructura legítima para gestar los liderazgos que necesita el país.

“Yo no soy la persona más conocida en el país, entonces el proceso de recolectar firmas me permite ir por todo el país, repartir volantes, darme a conocer. Yo sí confío en los partidos, tienen una función importante en Colombia y en el mundo, es la forma civilizada de escoger candidatos. Ahora, los partidos se equivocan como todo el mundo, pero sí debemos confiar en la política, porque si no cómo nos acercamos a la gente, cómo se generan los liderazgos”, señaló a la cadena radial.

Por ello, agregó, espera que cuando la carrera presidencial haya avanzado, su grupo significativo de ciudadanos se una a la coalición de centro derecha pues, insistió “ningún partido tiene la posibilidad de llegar solo” al cargo máximo del ejecutivo. “En el caso nuestro esperamos estar en una coalición muy grande de centro derecha, donde estén los exalcaldes, exgobernadores, en ella están Enrique Peñalosa, Federico Gutiérrez, Dilian Francisca Toro, Alejandro Char, el Partido Conservador”, describió.

Ahora, Echeverry, que también fue comentarista económico en Caracol Radio hasta hace poco, anotó que el camino aún es largo y todavía no tiene contemplado un aceracamiento a la Coalición de la Esperanza, ni a sus participantes. “Al final del día, en la segunda vuelta, debería haber una alianza muy grande que comprenda toda la gente que quiere acertar, los que quieren resolver la economía. Yo esperaría que haya una gran convergencia”, enfatizó.

Pero, como era de esperarse, sí marcó distancia con la propuesta de cambio del senador Gustavo Petro, también candidato presidencial. Al respecto, Echeverry anotó que lo que escuchó recientemente del líder de la Colombia Humana fue su propuesta fiscal que calificó de “supremamente desafortunada” por la base de cobrar 40 billones de pesos a solo 4.000 personas en el país: “Eso es como decir ‘no se preocupen, hay una guaca y sé dónde queda para resolver el problema’”.

Así las cosas, Echeverry manifestó que el cambio para el país no puede tener de eje una reforma tributaria, pues el fondo del problema es más hondo. “Colombia se ha mantenido durante 30 años con el petróleo, gas y carbón y esa turbina, que ha sido buena, se va marchitando con el paso de los años. Necesitamos una nueva turbina agroindustrial y de servicios. Colombia debe tener un futuro verde, agroindustrial, esa es la economía que hay que crear. Es la verdadera base tributaria del futuro”, aseguró.

Finalmente, aseguró que él era la persona adecuada para liderar esas transformaciones porque, por su experiencia profesional, terminó siendo “un experto en manejar crisis”, por su conocimiento en economía y en el manejo del país cuando fue ministro de Hacienda.