“La seguridad volverá a reinar”: María Claudia Tarazona en homenaje a Miguel Uribe Turbay

A un mes del fallecimiento del senador Miguel Uribe Turbay, su esposa, María Claudia Tarazona, lideró un homenaje desde el parque El Golfito en la localidad de Fontibón. Durante su discurso, señaló que el también precandidato presidencial “sacrificó su vida” y pidió que el lugar del atentado no sea recordado “como el lugar donde mataron a Miguel, sino donde lo recordemos más vivo que nunca”.

La esposa del congresista estuvo acompañada de Miguel Uribe Londoño, padre de Uribe Turbay, y de sus tres hijas María, Emilia e Isabela, quienes acudieron por primera vez al parque en el se perpetró el atentado el pasado 7 de junio.

En su discurso, Tarazona agradeció por el acompañamiento que han tenido por parte de los colombianos e insistió que este parque debe ser motivo de conmemoración y no de lamento. En este parque, que ya se encuentran altares y monumentos, la esposa de senador señaló que “el 7 de junio, Miguel se despidió diciéndonos: «Nos vemos más tarde. Vamos a comernos una pizza». Ni mis hijos, ni él mismo, ni yo nos imaginamos que nunca más, nunca más lo íbamos a volver a ver”.

Asimismo, manifestó que su esposo realizó un sacrificio en épocas en las que “nuestro país atraviesa a causa del mal, el peor de los males, los momentos de mayor oscuridad. Ese mal que arrebata vidas, que genera odio y división. Ese mal que reemplaza lo próspero de la tierra por el veneno más dañino. Hoy más que nunca, pidámosle a Dios y a la Virgen que cubran nuestra amada Colombia”.

“El mal, ese mal oscuro y destructivo, tiene los días contados en nuestro país. Mantengámonos unidos. La seguridad va a volver a reinar.La paz, la verdadera, va a volver. La decencia gobernará”, dijo Tarazona, mientras era abrazada por Uribe Londoño.

Finalmente, la viuda de Uribe Turbay pidió unidad de cara al proceso que se viene en Colombia, y tras señalar que Miguel “sigue más vivo que nunca”, instó a “que la muerte de Miguel no sea en vano, que esa vida tan única y maravillosa no haya muerto porque sí. Colombianos, ya sabemos cómo hacerlo. Lo hicimos hace algunos años. Unidos, con fe, de la mano de Dios y la Virgen, llenos de amor y esperanza, vamos a vencer el mal, porque nadie nos puede arrebatar nuestra tierra”.

Culminado su emotivo discurso, el homenaje siguió con un rosario en honor al senador junto a uno de los altares que fueron instalados por la comunicad de El Golfito en Fontibón. Esta ceremonia contó con el acompañamiento de seguidores, congresistas, amigos de la familia y medios de comunicación, pero bajo ningún concepto se abordaron temas relacionados a la política o las elecciones. Mientras tanto, en algunos sectores se menciona una entrada a la política de Tarazona, hecho que de momento estaría descartado.

