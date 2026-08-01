“Está bien encaminado”: Dilian Francisca Toro sobre posesión y promesas de De la Espriella

Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle del Cauca, en entrevista.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada
¿Cuál es la importancia que tiene para su departamento el acto de posesión del nuevo presidente en Cali?
Es histórico, porque él se inscribió aquí, cerró en Buga y ahora se va a posesionar en Cali. Es algo muy importante por la descentralización, que él ha venido planteando y que nosotros hemos reclamado durante tanto tiempo. Necesitamos que haya articulación con nosotros, los gobernadores, los alcaldes, con la comunidad, que vengan al territorio, que conozcan realmente, escuchando a la comunidad, lo que está pasando, pero que además...
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