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“Está bien encaminado”: Dilian Francisca Toro sobre posesión y promesas de De la Espriella

En entrevista con El Espectador, la gobernadora del Valle se refirió al mensaje y a los efectos políticos que dejará la posesión de Abelardo de la Espriella en la capital de su departamento. También habló de la promesa de descentralizar el poder y de los proyectos claves para su región que espera sean impulsados por la nueva administración.

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Redacción Política
01 de agosto de 2026 - 01:05 p. m.
Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle del Cauca, en entrevista.
Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle del Cauca, en entrevista.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

¿Cuál es la importancia que tiene para su departamento el acto de posesión del nuevo presidente en Cali?

Es histórico, porque él se inscribió aquí, cerró en Buga y ahora se va a posesionar en Cali. Es algo muy importante por la descentralización, que él ha venido planteando y que nosotros hemos reclamado durante tanto tiempo. Necesitamos que haya articulación con nosotros, los gobernadores, los alcaldes, con la comunidad, que vengan al territorio, que conozcan realmente, escuchando a la comunidad, lo que está pasando, pero que además...

Por Redacción Política

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HaroldFer(32718)Hace 12 minutos
Qué más se puede esperar de esta señora emperifollada, inepta y corrupta. Como aseguró Carrillo en una entrevista, todos los gobernadores actuaron en favor de ADLE.
german vasquez perez(33531)Hace 21 minutos
un derrame economico, que es esto?
Jose Moreno(11868)Hace 1 hora
Que bien, ya aprobo al nuevo inepto que gobernara a Colombia
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