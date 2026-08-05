Partidos reconfiguran estrategia política con inicio de gobierno de De la Espriella

De izquierda a derecha: Fuad Char, Álvaro Uribe, César Gaviria, Iván Cepeda y Efraín Cepeda; las principales cabezas de partidos políticos.
Foto: El Espectador
El arranque del gobierno de Abelardo de la Espriella trae consigo un sacudón en las estrategias a implementar en todos los sectores políticos con miras a las elecciones territoriales de 2027. Aunque esos comicios se ven lejanos, el pulso por no perder terreno y visibilidad desde las regiones, a la par que los partidos buscan afianzar electorado, entrará en una fase de planeación detallada que ya tiene sus primeras puntadas.
Son varios los partidos que ya han avanzado en esos primeros diálogos sobre cómo afrontar la llegada del nuevo gobierno,...
Por Johan Sebastián Pérez Pinilla
Comunicador Social y periodista con énfasis político y deportivo. Cuento con más de cinco años de experiencia en medios digitales y tradicionales. Durante el último año me he dedicado a la reportería en el espectro político, especialmente en el Congreso de la República alrededor del análisis de la coyuntura nacional.SebastianPP21jsperez@elespectador.com
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