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Partidos reconfiguran estrategia política con inicio de gobierno de De la Espriella

Los sectores de derecha, centro e izquierda mueven sus fichas para no ceder terreno con la llegada de un nuevo jefe de Estado. Todos buscan obtener una porción del poder y van tomando postura en el mapa político. El pulso se mantiene vigente.

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Johan Sebastián Pérez Pinilla
Johan Sebastián Pérez Pinilla
06 de agosto de 2026 - 02:12 a. m.
De izquierda a derecha: Fuad Char, Álvaro Uribe, César Gaviria, Iván Cepeda y Efraín Cepeda; las principales cabezas de partidos políticos.
De izquierda a derecha: Fuad Char, Álvaro Uribe, César Gaviria, Iván Cepeda y Efraín Cepeda; las principales cabezas de partidos políticos.
Foto: El Espectador

El arranque del gobierno de Abelardo de la Espriella trae consigo un sacudón en las estrategias a implementar en todos los sectores políticos con miras a las elecciones territoriales de 2027. Aunque esos comicios se ven lejanos, el pulso por no perder terreno y visibilidad desde las regiones, a la par que los partidos buscan afianzar electorado, entrará en una fase de planeación detallada que ya tiene sus primeras puntadas.

Son varios los partidos que ya han avanzado en esos primeros diálogos sobre cómo afrontar la llegada del nuevo gobierno,...

Johan Sebastián Pérez Pinilla

Por Johan Sebastián Pérez Pinilla

Comunicador Social y periodista con énfasis político y deportivo. Cuento con más de cinco años de experiencia en medios digitales y tradicionales. Durante el último año me he dedicado a la reportería en el espectro político, especialmente en el Congreso de la República alrededor del análisis de la coyuntura nacional.SebastianPP21jsperez@elespectador.com
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