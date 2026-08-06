Esta es la lista de invitados y excluidos a la posesión de Abelardo de la Espriella

Infantino, Milei, Noboa y hasta el rey de España están invitados a la posesión del presidente Abelardo de la Espriella, en Cali. Una exclusiva lista de la que quedaron por fuera dos expresidentes de la República, el presidente de la JEP y algunos políticos de la derecha colombiana. Conozca a detalle los nombres de quiénes acompañarán a Abelardo de la Espriella el 7 de agosto, así como de los grandes ausentes.