06 de agosto de 2026 - 01:13 a. m.
Esta es la lista de invitados y excluidos a la posesión de Abelardo de la Espriella
Infantino, Milei, Noboa y hasta el rey de España están invitados a la posesión del presidente Abelardo de la Espriella, en Cali. Una exclusiva lista de la que quedaron por fuera dos expresidentes de la República, el presidente de la JEP y algunos políticos de la derecha colombiana. Conozca a detalle los nombres de quiénes acompañarán a Abelardo de la Espriella el 7 de agosto, así como de los grandes ausentes.
Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
CompartirFacebookWhatsappLinkedIn
Copiar link
X
Correo electrónico
Guardar
Únete
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación