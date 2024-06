Esta es la polémica detrás de audiencia pública de la reforma pensional en el Congreso

Foto: (EPA) EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

El Partido Conservador denunció este 6 de junio que no se habrían respetado las garantías de la oposición y de los partidos declarados en independencia en el trámite de la reforma pensional en la plenaria de la Cámara. Por eso, según lo advirtieron, de aprobarse la ley, su primera acción sería demandarla.

El conflicto surgió por cuenta de la fecha para la realización de una audiencia pública, que el Partido Conservador pidió que se realizara el 12 de junio. Sin embargo, el presidente de la corporación, Andrés Calle, se negó debido al corto tiempo que queda para que la propuesta sea aprobada en su último debate.

Según explicó el representante Luis Miguel López, de las toldas conservadoras, la plenaria de la Cámara aprobó la proposición radicada por él, pero se determinó “sin previo diálogo con quienes hicimos la proposición de la audiencia, que esta se debía llevar a cabo sin las condiciones aprobadas”.

López señaló que la propuesta original era realizar la audiencia el miércoles 12 de junio “con todas las garantías”, pero la mesa directiva se negó. Sin embargo, desde el Pacto Histórico aseguraron que la intención de que la audiencia fuera el próximo miércoles era para dilatar el debate.

Por eso, este 6 de junio finalmente se realizó la audiencia pública, pero no bajo sus condiciones, y sin la presencia de la oposición y de los conservadores. A la cita realizada en el Salón Elíptico no asistieron esas colectividades “en protesta”, pese a que Calle ya había comunicado la intención de no aplazar más su realización.

“Vamos a citar, como lo hemos dicho, mañana una audiencia pública para que, por supuesto, las voces que deseen de la ciudadanía se expresen en este Congreso. Pero de ninguna manera vamos a permitir que, mediante una proposición, se interrumpa el debate”, dijo Calle.

El ponente del proyecto, Alfredo Mondragón, del Pacto Histórico, criticó que no hubiesen llegado los citantes: “No vinieron a dar la cara. Habían convocado una audiencia para atravesársele a la Reforma Pensional, y hoy que era el día de la audiencia, no aparecieron”, dijo.

Por el momento, según le contaron a este diario, la audiencia no será reprogramada y la mesa directiva no dará más espacios, por lo que se espera que el próximo lunes festivo inicie formalmente el tercer debate de la reforma pensional.

