“Esta infamia no habrá de derribarme”: Name se defendió por escándalo en la UNGRD

Presidente del Senado, Iván Name, de la Alianza Verde. Foto: Óscar Pérez

Ante la plenaria del Senado de este 7 de abril, Iván Name (Alianza Verde), presidente del Congreso, hizo una intervención de aproximadamente 20 minutos en la que se defendió y ofreció algunas explicaciones sobre los presuntos actos de corrupción en la Unidad para la Gestión del Riesgo (UNGRD) que lo salpicarían a él y al presidente de la Cámara, el representante Andrés Calle (Partido Liberal).

De acuerdo con lo denunciado por Sneyder Pinilla, exsubdirector de la Unidad, Name habría sido beneficiado con 3.000 millones del contrato de carrotanques para llevar agua a La Guajira, entregados por la exconsejera para la Regiones, Sandra Ortiz. No obstante, tanto Name como Ortiz han negado su participación en los hechos.

Ante el pleno del Senado, Name aseguró que está dispuesto a asistir a donde sea necesario para aclarar lo que se le señala, lo que incluiría acudir ante la Corte Suprema de Justicia, “para que me condenen o me absuelvan”, dijo.

(Lea: “Sector del Partido Verde pide la expulsión inmediata de Iván Name y Sandra Ortiz”)

“Aquí y ahora ante ustedes, me sostengo en la justeza y la rectitud de mis actos. Ante la justicia responderé por lo que se me señale”, indicó en la tarde de este martes.

En medio del discurso, el presidente del Congreso también señaló que nunca ha buscado “protagonismo, como otros, a punta de infamias” y afirmó no haber recibido dineros ilícitos, pues su “proceder democrático es claro”.

"No recibí dineros ilícitos. Mi proceder democrático es contra evidente al de decir que los recibí en procura de favorecer unas reformas que combatí enfáticamente": Iván Name, presidente del Senado.



Más en https://t.co/yqNEZK7ZOB pic.twitter.com/yZvnezceQs — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) May 7, 2024

Además, indicó que menos recibió dineros para favorecer el trámite de las reformas: “les consta a todos los que están en este recinto”, pues argumentó que nunca ha defendido la reforma pensional y que incluso se le acusó de sabotear su trámite.

Por último, cuestionó la legitimidad del testimonio de Sneyder Pinilla, ya que su abogado es Luis Gustavo Moreno. Punto y seguido, habló del prontuario de quien se le recuerda por ser condenado en el marco del escándalo de corrupción conocido como el “cartel de la toga”.

“Esas acusaciones infundadas realizadas por un corrupto que se encuentra en una encrucijada judicial son respaldadas por un abogado con un prontuario internacional y un abogado que litiga todavía”, dijo Name.

Por último, aseguró que se reserva para él y su familia el proceso: “Me defenderé de las acusaciones como me he defendido de todos los infundios de los que he sido objeto. Esta infamia no habrá de derribarme”, finalizó.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en 'Congreso a la mano'.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; lduarte@elespectador.com; o lperalta@elespectador.com.