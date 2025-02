Comentarios de Rubio y Petro agitan la tensión entre Colombia y Estados Unidos

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, y presidente de Colombia, Gustavo Petro. Foto: Archivo

La tensión entre la Casa Blanca y la Casa de Nariño continúa luego de casi una semana cumplida desde que el presidente Gustavo Petro no autorizó la llegada de dos aviones estadounidenses con colombianos deportados. Al complejo capítulo se le suman los comentarios que se han lanzado Petro y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio.

En la noche de este viernes, el presidente Petro le respondió a Rubio por las declaraciones que entregó en entrevista, previo a su gira por Latinoamérica. Dijo que el sector más adinerado de Colombia le estaría mintiendo.

Para el funcionario de Trump, si las elecciones colombianas se celebraran hoy Petro no quedaría elegido, y señaló que se debe a una alta cifra de desfavorabilidad.

“Creo que a la abrumadora mayoría de la gente en Colombia ni siquiera le gusta su presidente. Quiero decir, si este tipo tuviera elecciones hoy, las perdería, es muy impopular en Colombia”, indicó en entrevista con la periodista estadounidense Megan Kelly.

Mi estimado Marco Rubio @SecRubio le mando la encuesta hecha por "Invamer" qué es de la oposición colombiana.



Sabrá por ahí que le cuentan mucha mentira los ricachones colombianos que buscan rodearlo. No se engañe, a mi en Colombia no me quieren es los ricos, pero tengo la… https://t.co/D5XMIsMBrD pic.twitter.com/CPsnJtunAZ — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 1, 2025

A esto, Petro respondió que a dos años y medio de mandato tiene la misma favorabilidad del recién posesionado Donald Trump y adjuntó en su trino una medición.

“Mi estimado Marco Rubio, le mando la encuesta hecha por “Invamer” que es de la oposición colombiana. Sabrá por ahí que le cuentan mucha mentira los ricachones colombianos que buscan rodearlo. No se engañe, a mí en Colombia no me quieren es los ricos, pero tengo la misma favorabilidad hoy en Colombia que Trump en EEUU“, le dijo.

En la misma entrevista, Rubio, quien no incluyó a Colombia dentro de su gira, señaló que no se le hizo matoneo al país norteamericano, pero que el mandatario Petro había incumplido un trato al no permitir el aterrizaje de las dos aeronaves.

Horas más tarde, la Cancillería colombiana aseguró que se está hablando con los Estados Unidos para que el gobierno Petro asuma la totalidad de los retornos de población deportada, sea vía aérea o marítima.

Petro habla de eventual consulta popular para la crisis Colombia - Estados Unidos

En entrevista con Félix de Bedout para Univisión, el presidente Petro señaló que le pidió a los Estados Unidos darles condiciones dignas a los colombianos deportados y en caso de no hacerle, permitirle al gobierno retornar a los connacionales por su cuenta.

Agregó que si la situación se escala pondría sobre la mesa la propuesta de realizar una consulta popular sobre las condiciones de repatriación de los deportados.

“Hay un momento en el que el pueblo tiene que decidir. Estoy pensando en el extremo. Estuve leyendo anoche en mis momentos de angustia sobre los tiempos. Eso sería poner a Colombia a discutir muy tranquilamente cuál es nuestro inmediato futuro como nación”, dijo el jefe de Estado.

