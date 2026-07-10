Habrá sacudón al servicio exterior con De la Espriella: Washington e Israel cobran fuerza

Abelardo de la Espriella, José Manuel Restrepo y Omar Bula lideran el giro en que materia de política exterior se quiere dar durante la llamada "patria milagro". Foto: El Espectador

El giro en política exterior será profundo y en esa línea van dirigidas las primeras órdenes que impartió el presidente electo, Abelardo de la Espriella. Siguiendo esa ruta de imponerle su impronta al servicio exterior, el mandatario entrante instruyó a su gabinete para profundizar las relaciones con los Estados Unidos de Donald Trump y el Israel de Benjamín Netanyahu, e igualmente replantear con “pragmatismo” el diálogo con la China de Xi Jinping.

La estrategia que se desplegó para la política exterior en la llamada “patria milagro” la...