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Habrá sacudón al servicio exterior con De la Espriella: Washington e Israel cobran fuerza

Una comitiva del presidente electo, Abelardo de la Espriella, viaja a Estados Unidos antes de la posesión. Se dará un giro para profundizar lazos con Occidente. Este viernes hay encuentro de ministros designados.

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Redacción Política
10 de julio de 2026 - 02:03 a. m.
Abelardo de la Espriella, José Manuel Restrepo y Omar Bula lideran el giro en que materia de política exterior se quiere dar durante la llamada "patria milagro".
Abelardo de la Espriella, José Manuel Restrepo y Omar Bula lideran el giro en que materia de política exterior se quiere dar durante la llamada "patria milagro".
Foto: El Espectador

El giro en política exterior será profundo y en esa línea van dirigidas las primeras órdenes que impartió el presidente electo, Abelardo de la Espriella. Siguiendo esa ruta de imponerle su impronta al servicio exterior, el mandatario entrante instruyó a su gabinete para profundizar las relaciones con los Estados Unidos de Donald Trump y el Israel de Benjamín Netanyahu, e igualmente replantear con “pragmatismo” el diálogo con la China de Xi Jinping.

La estrategia que se desplegó para la política exterior en la llamada “patria milagro” la...

Por Redacción Política

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Álamo(88990)Hace 11 minutos
Cabal "alianza para el regreso" de la Escuelita de las Américas y los herederos de Yair Klein, magnífica y muy recordada representación, de nuevo rugiendo por acá.
Pedro Juan Aristizábal Hoyos(86870)Hace 16 minutos
No, pero que descubrimiento !!!! . Como si no supiéramos que el país quedó en manos de fascistas y y genocidas del exterior vomo Trump y Netanyahu. Y aquí estamos en en peligro de que nos destripen
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