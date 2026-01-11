“Estados Unidos no tiene interés en afectarnos ni en intervenirnos”: canciller Villavicencio

La canciller Rosa Villavicencio aseguró Estados Unidos no tiene intención de afectar o intervenir en Colombia. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

¿Ya se puede hablar de estabilidad diplomática entre Colombia y Estados Unidos tras el diálogo entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump?

A partir de ahora, como hemos dicho, ya tenemos un punto de partida, que es esa conversación telefónica directa entre los presidentes Petro y Trump, en la que el mandatario colombiano le informa ampliamente a su homólogo estadounidense de toda su trayectoria en la lucha contra las drogas. La mala información que tenía el presidente Trump distorsionaba la imagen que él tenía de nuestro...