Política
“Estados Unidos no tiene interés en afectarnos ni en intervenirnos”: canciller Villavicencio

La canciller Rosa Villavicencio aseguró que el país ya puede “dormir con tranquilidad” luego del desescalamiento de la confrontación con Estados Unidos. Aseguró que Washington no tiene planes de golpear la soberanía nacional, pero ratificó que la defensa de la integridad territorial sí está contemplada. Se trabaja en el encuentro directo entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump, previsto para la primera semana de febrero. También desmenuzó el papel de la Casa de Nariño ante la crisis en Venezuela.

Daniel Valero
11 de enero de 2026 - 01:07 a. m.
La canciller Rosa Villavicencio aseguró Estados Unidos no tiene intención de afectar o intervenir en Colombia.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

¿Ya se puede hablar de estabilidad diplomática entre Colombia y Estados Unidos tras el diálogo entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump?

A partir de ahora, como hemos dicho, ya tenemos un punto de partida, que es esa conversación telefónica directa entre los presidentes Petro y Trump, en la que el mandatario colombiano le informa ampliamente a su homólogo estadounidense de toda su trayectoria en la lucha contra las drogas. La mala información que tenía el presidente Trump distorsionaba la imagen que él tenía de nuestro...

Por Daniel Valero

@DanielValeroRhvalero@elespectador.com
