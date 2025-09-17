Gobierno Petro busca “comisión de la verdad” sobre estallido social y abuso policial

El Gobierno del presidente Gustavo Petro alista un decreto con el que busca revisar lo sucedido en el estallido social. Foto: El Espectador

El país está a punto de entrar en un proceso de recopilación y verificación de todo lo que sucedió durante el llamado estallido social, por cuenta de la conformación de una suerte de comisión de la verdad que es impulsada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro y que se viene socializando desde hace varias semanas.

Lo que se quiere es darle piso jurídico a un proceso de recolección e interpretación de todos los episodios que se puedan catalogar bajo el precepto de “violaciones de derechos humanos en contextos de protesta social” y que...