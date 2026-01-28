Logo El Espectador
Política
Estalló otra tormenta en el gobierno Petro por sacudón a nómina oficial en época electoral

A solo cuatro días de que entre en vigencia la Ley de Garantías, hay movimientos en las plantas de personal del Dapre, el Mintic y la UNP, entre otras entidades, que generan controversia. ¿Por qué?

Luna Mejía Farías
Luna Mejía Farías
28 de enero de 2026 - 11:05 a. m.
Faltando solo 96 horas para que las contrataciones de entidades públicas tengan un freno por la entrada en vigencia de la Ley de Garantías, el Gobierno comenzó a sortear una tormenta pública por cuenta de los despidos –algunos con tintes de masividad– y vinculaciones al Estado ejecutadas en tiempo récord. Los escenarios más agitados, pese al intento de la Casa de Nariño de dar tranquilidad en plena época electoral, se desataron en la Cancillería, el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y, entre otras entidades cuyas plantas...

Andrés (dlmjh)Hace 4 minutos
Gobierno corrupto y politiquero. Repartiendo mermelada a diestra y siniestra. Descarados, lo que menos les importa es cumplirle al ciudadano y que las instituciones funcionen. Un asco.
Olegario (51538)Hace 26 minutos
Gobierno más puerco, mañoso y traicionero que este del señor de las bolsas no ha habido en esta escombrera.
MARIO BERRIO(jbw8b)Hace 29 minutos
Izquierda corrupta, clientelista y baja. Contratitis para favorecer a se peda. Ahora los petribestias dirán que otros gobiernos lo hicieron, ése es el argumento de su única neurona.
Héctor(20578)Hace 31 minutos
Corrupto hasta los tuétanos Petro y su gobierno.
