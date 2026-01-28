Estalló otra tormenta en el gobierno Petro por sacudón a nómina oficial en época electoral

La Ley de Garantías entra en vigencia el 31 de enero. Foto: Eder Rodríguez

Faltando solo 96 horas para que las contrataciones de entidades públicas tengan un freno por la entrada en vigencia de la Ley de Garantías, el Gobierno comenzó a sortear una tormenta pública por cuenta de los despidos –algunos con tintes de masividad– y vinculaciones al Estado ejecutadas en tiempo récord. Los escenarios más agitados, pese al intento de la Casa de Nariño de dar tranquilidad en plena época electoral, se desataron en la Cancillería, el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y, entre otras entidades cuyas plantas...