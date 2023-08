“Estamos en manos de criminales”: Paloma Valencia también le respondió a Petro

Paloma Valencia le pidió al presidente Petro que garantice la seguridad de los colombianos. Foto: Archivo Particular

La senadora del Centro Democrático Paloma Valencia se sumó a los choques que se evidenciaron entre el presidente Gustavo Petro y el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, por la gestión de algunos ministros frente a la seguridad en las regiones.

Lea: Así les pagan, peso a peso, el salario a los congresistas en Colombia.

La “pelea” inició luego de que Zuluaga calificara al ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, como un incompetente que debe irse del gobierno Petro: “No solo le falta al respeto a los gobernadores, también a los colombianos, que lo que quieren ver es un gobierno peleando contra quienes tienen que pelear, contra la seguridad y los grupos violentos, no contra la institucionalidad”, aseguró el gobernador.

El primer mandatario le respondió que se mantuviera al margen de opinar sobre sus nombramientos en su gabinete ministerial: “Yo no me meto en la definición del gabinete del Meta, el gobernador del Meta no tiene por qué meterse en mi definición del gabinete nacional”.

Lea también: “Hubo dos sismos, uno físico y otro por lo manifestado por alias Macaco”: Álvaro Leyva.

La senadora Valencia se pronunció frente a esta respuesta y le pidió a Petro garantizar la seguridad de los colombianos, a propósito de los últimos atentados contra la Fuerza Pública que se han visto en las últimas semanas.

“El problema no es el gabinete, el problema es la incapacidad del gobierno frente a los problemas de seguridad. El país está en manos de criminales. Nombre a quien quiera, pero garantice la seguridad de los ciudadanos, es su obligación Presidente”, expresó la congresista.

El problema no es el gabinete, el problema es la incapacidad del gobierno frente a los problemas de seguridad. El país está en manos de criminales.



Nombre a quien quiera, pero garantice la seguridad de los ciudadanos, es su obligación Presidente. https://t.co/VIWCSLtT9K — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) August 18, 2023

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.