“Estamos listos a afinar acuerdos”: Roy Barreras sobre puja para elegir contralor

David Racero (presidente de la Cámara) y Roy Barreras (presidente del Senado) anunciaron que la comisión sesionará en la tarde de este jueves para definir la nueva lista de aspirantes a dirigir la Contraloría. Foto: Cortesía

Varios dolores de cabeza les ha producido a los nuevos congresistas el proceso de elección del nuevo contralor o contralora. El anterior Congreso se movió rápido para dejar conformada una lista de posibles cabezas de la Contraloría, pero el Tribunal de Cundinamarca falló una demanda con la que ordenó al Congreso crear una nueva lista de elegibles para dicho cargo que cumpliera los principios de mérito y equidad de género.

Para ese trámite, Roy Barreras (Pacto Histórico), presidente del Senado, conformó una comisión accidental encargada de definir una nueva lista de elegibles a ocupar el cargo, pero la subcomisión naufragó con la renuncia de algunos integrantes como los senadores Humberto de la Calle (Centro Esperanza), Lidio García y Miguel Ángel Pinto (Partido Liberal), Juan Felipe Lemos (Partido de la U), Jorge Enrique Benedetti y Carlos Abraham Jiménez (Cambio Radical), así como los representantes Jennifer Pedraza (Dignidad) y Gilberto Betancourt (Cambio Radical).

>Lea más sobre el Congreso, el Gobierno Petro y otras noticias del mundo político

Luego de esa turbulencia, como reconoció el propio Roy Barreras, y ante la posibilidad de que la comisión se desintegrara y por tanto no se lograra consolidar una nueva lista para elegir la cabeza de la Contraloría (algo que debe hacerse antes del 20 de agosto), Barreras y el presidente de la Cámara, David Racero, ofrecieron una rueda de prensa en la que explicaron el plan para continuar con el proceso de rediseño de la lista.

“Estamos atravesando una turbulencia que para nada pondrá en riesgo la seguridad y la estabilidad de las instituciones, ni de los derechos de los partidos del Congreso ni de los ciudadanos”, anunció el presidente del Senado, quien admitió que hay preocupaciones porque desde el principio hubo pasos en falso con el proceso. “Árbol que nace torcido es difícil de enderezar y este árbol de este proceso nació torcido o inclinado por la premura de la mesa directiva anterior de acelerar las fechas de convocatoria”, añadió Barreras.

El presidente del Senado anunció que en la tarde de este jueves sesionará la comisión para continuar el proceso y corregir aquellas dudas y errores jurídicos que hay en el proceso. Barreras mencionó que la comisión accidental tiene nuevos integrantes, que reemplazarán a los que renunciaron, y con lo que se pretende dar garantías a los aspirantes y a todos los partidos. Lanzó también duras críticas a quienes presentaron su renuncia, señalando que tienen “la obligación constitucional y legal de cumplir con el deber de asistir a su trabajo”.

“Los colombianos nos pagan por cumplir con el deber de asistir al Congreso. Los congresistas en cualquier comisión pueden asistir, votar, no votar, y si se salen dejar constancias. Pero por supuesto tienen y tenemos el deber de asistir”, dijo a sus colegas del Congreso que decidieron apartarse del proceso, que será transmitido por los medios institucionales y, según Barreras, contará con la observación de veedores nacionales e internacionales. Después de eso, los congresistas escucharán y calificarán a los candidatos sobre su aspiración a uno de los cargos más codiciados del Estado.

La valoración de los congresistas se sumará a la calificación ya existente por la academia que otorgó la valoración del examen de conocimientos y hoja de vida de cada candidatura. “Completarán las tres categorías de ponderación que determinarán esta tarde los 10 elegibles y habrá elección del Congreso de la República cumpliendo con nuestro deber”, añadió Barreras sobre el accidentado proceso.

Por último, el presidente del Senado reprochó la tesis de que todo el proceso se está rearmando para incluir en la lista a una posible ficha del Pacto Histórico. “No hay tiempo para maniobras políticas. No hay tiempo para interrupciones. No hay tiempo para filibusterismo sino para cumplir con la Constitución (...) A nombre del Pacto Histórico, como partido de gobierno, queremos volver a afirmar que el presidente no tiene candidato ni candidata. Su única directriz ha sido que se cumplan los criterios de mérito y de género”, remató.

Sobre esto también habló el presidente de la Cámara, David Racero, quien explicó que los cambios a la lista obedecen a fallos judiciales para corregir la lista en función de criterios de mérito y género. Aclaró que si bien las mesas directivas ajustaron primero la lista el pasado 15 de julio, se abrió luego un posible incidente de desacato para corregir yerros y eso es a lo que está respondiendo esta conformación de una comisión accidental.

“Haremos la presentación en horas de la tarde de los aspirantes que todavía continúan en proceso y públicamente se hará la valuación. Nunca antes se había generado un proceso tan abierto en este Congreso y lo estamos garantizando desde esta mesa directiva”, mencionó Racero, quien enfatizó en la necesidad de la discusión política pública para la elección “del mejor contralor o contrlaora para el país”.

La elección se configuró, además, como la primer a competición entre la nueva bancada de gobierno y los partidos tradicionales, que en el caso del liberalismo y la U decidieron hacer parte del oficialismo y acompañar al gobierno Petro. No obstante, el miércoles las bancadas de esos partidos, además del Conservador y Cambio Radical, anunciaron su apoyo a una de las personas más opcionadas a dirigir la Contraloría: María Fernanda Rangel, quien actualmente se desempeña como directora de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI) de dicha entidad.

Una carta que firmaron los congresistas de esos partidos señala que la decisión se tomó luego de “un amplio diálogo y varios días de análisis de las hojas de vida y perfiles de los candidatos”, que concluyó en que Rangel sería la mejor opción para dirigir la Contraloría. De acuerdo con la misiva, a ojos de esos partidos Rangel “posee todas las cualidades éticas y morales, y cuenta con una amplia hoja de vida”.