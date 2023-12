“Están dadas todas las garantías”: Penagos le dio apertura a las elecciones en Fonseca

El registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, dio apertura a las urnas para la repetición de la elección de alcalde y Concejo en el municipio de Fonseca, La Guajira. Foto: Registraduría Nacional

Este domingo 17 de diciembre tiene lugar la repetición de la elección de alcalde y Consejo en Fonseca, La Guajira, donde se presentaron fuertes disturbios el pasado 29 de octubre. “Están dadas todas las garantías”, dijo el nuevo registrador nacional, Hernán Penagos, desde el municipio. “Desde el punto de vista de apoyo a la Fuerza Pública tenemos un equipo suficiente, tanto del Ejército y de la Policía. Desde la gobernación también se ha dispuesto un apoyo muy importante. Por parte de la Registraduría, todo el material, toda la logística está dispuesta para que este proceso electoral salga de manera perfecta”, añadió.

Las elecciones en Fonseca, en las que pueden votar 31.386 ciudadanos, también las acompaña la gobernadora y el viceministro del Interior. La Registraduría instaló 12 puestos de votación, conformados por 71 mesas.

De manera similar, en Pueblorrico, Antioquia, donde debido al desorden público se destruyó parte del material electoral, este domingo se eligiera al nuevo Concejo. Son 7.584 ciudadanos que pueden votar en este municipio. Allí hay un puesto de votación en la cabecera municipal, conformado por 16 mesas.

“El objetivo de la Registraduría Nacional del Estado Civil es que el primero de enero todos los municipios de Colombia tengan sus alcaldes elegidos popularmente”, dijo Penagos, quien recordó que el próximo 24 de diciembre tendrán lugar las elecciones para alcalde municipal en Gamarra, Cesar. El pasado 29 de octubre la sede de la Registraduría en este territorio fue incendiada y una de las funcionarias falleció. Finalmente, en el municipio ganó el voto en blanco.

Penagos aseguró que a las 4 de la tarde se podrían conocer los resultados de las elecciones de hoy. Además, se refirió a temas como la biometría y la trashumancia. Sobre lo primero, afirmó que el proveedor no podía llevar a cabo los comicios de este domingo utilizando la biometría por procesos propios que se desarrollaron después de la votación de octubre. Sobre lo segundo, dijo que “desde la Registraduría, con el apoyo de la Gobernación y el Ministerio del Interior, hemos hecho la socialización pertinente desde el inicio de la semana, publicando todo el listado de las personas que no pueden votar. Los que no pueden ejercer su derecho al voto por el fenómeno de la trashumancia”.

