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Estas son las claves de un empalme que tensiona la transición entre De la Espriella y Petro

Abelardo de la Espriella instaló 22 mesas de trabajo para darle impulso a lo que denominó “empalme anticorrupción”. Se presentaron más de 167 derechos de petición. Gustavo Petro espera que su administración se vea con la entrante este jueves en Bogotá.

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Redacción Política
01 de julio de 2026 - 02:20 a. m.
Inició empalme anticorrupción del presidente electo, Abelardo de la Espriella y el vicepresidente José Manuel Restrepo.
Inició empalme anticorrupción del presidente electo, Abelardo de la Espriella y el vicepresidente José Manuel Restrepo.
Foto: Archivo Particular

Debido a la falta de diálogo directo entre la saliente administración del jefe de Estado Gustavo Petro y la entrante del presidente electo Abelardo de la Espriella, se decidió recurrir a un mecanismo poco común en las transiciones de gobierno. Se trata de la figura del derecho de petición, pues ya se han presentado al menos 167 de estos documentos para ahondar en lo que consideran son datos clave que supuestamente la actual Casa de Nariño está ocultando.

La información que se busca hace parte del llamado “empalme anticorrupción”, el cual se...

Por Redacción Política

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MiguelAngel(71324)Hace 36 minutos
Llegan las grandes ratas, la que siempre gobernaron y ahora posan de salvadores, que ridículos.
Carlos (63194)Hace 53 minutos
Con la gran cantidad de ratas corruptas que trabajaron en este gobierno, no será una sorpresa que encuentren miles de casos de corrupción de los "impolutos próceres" de la izquierda colombiana.
  • Federico Sanri(tz7zo)Hace 45 minutos
    No te preocupes. Ratas no le faltarán al entrante. Revisa la lista de los "nunca" y veras que son los de siempre.
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