Estas son las claves de un empalme que tensiona la transición entre De la Espriella y Petro

Inició empalme anticorrupción del presidente electo, Abelardo de la Espriella y el vicepresidente José Manuel Restrepo. Foto: Archivo Particular

Debido a la falta de diálogo directo entre la saliente administración del jefe de Estado Gustavo Petro y la entrante del presidente electo Abelardo de la Espriella, se decidió recurrir a un mecanismo poco común en las transiciones de gobierno. Se trata de la figura del derecho de petición, pues ya se han presentado al menos 167 de estos documentos para ahondar en lo que consideran son datos clave que supuestamente la actual Casa de Nariño está ocultando.

La información que se busca hace parte del llamado “empalme anticorrupción”, el cual se...