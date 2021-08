Este 3 de agosto, CNE escuchará a la oposición sobre caso de Iván Name

A las 8:00 a.m., el magistrado Luis Guillermo Pérez escuchará a los representantes del Polo, Comunes, Colombia Humana, ADA, UP que interpusieron un recurso para que se les ampare el derecho a la participación en mesas directivas de plenarias luego de la polémica elección del segundo vicepresidente del Senado.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) le metió acelerador al caso de la elección de la segunda vicepresidencia del Senado que por derecho tiene la oposición y que ocupa ahora Iván Name, de la Alianza Verde. Este fin de semana, se conoció que el Polo Democrático, Comunes, Colombia Humana, Unión Patriótica, ADA y MAIS presentaron un recurso para que se les amparen el derecho a la participación en mesas directivas de plenarias como oposición, luego de que postularan a Gustavo Bolívar y haya perdido con el voto en blanco.

Este 3 de agosto, el tribunal electoral convocó a los representantes legales y congresistas accionantes que aseguran que se les violó su derecho a participar de la Mesa Directiva del Senado, a la vez que citó al presidente de la corporación, Juan Diego Gómez, el secretario general, Gregorio Eljach, y a la Alianza Verde, que terminó postulando a Iván Name ante la negativa de los otros partidos de oposición de no postular a otra persona que no fuera Gustavo Bolívar.

Entre los congresistas citados están Gustavo Bolívar (Decentes), Feliciano Valencia (MAIS), quien era la otra opción para ocupar la segunda vicepresidencia, Alexándr López (Polo), Iván Name (Alianza Verde) y Jorge Londoño e Iván Marulanda, también de los verdes, y quienes fueron los únicos del partido que se retiraron ante la postulación de Name.

El argumento de Londoño y Marulanda se basa en la claridad que hace el Estatuto de la Oposición en cuanto a que los partidos de oposición se deben de relevar la segunda vicepresidencia cada año. Y la Alianza Verde ya había ocupado el cargo, a través de Angélica Lozano, en el período 2018 II y 2019 I.

También el CNE citó a los representantes verdes Inti Asprilla, Katherine Miranda y León Fredy Muñoz, quienes le remitieron una carta a Iván Name recomendándole renunciar al cargo, en aras de cumplir con el Estatuto de la Oposición.

Los partidos accionantes insisten en que las mayorías del Congreso no pueden imponer al candidato de su conveniencia, vetando a la persona que la oposición postuló para tal fin.

Y sobre el comportamiento de la Alianza Verde, insistieron en que el partido desconoció el Estatuto de la Oposición al presentar un candidato a la segunda vicepresidencia cuando Angélica Lozano ya había ocupado dicha dignidad.