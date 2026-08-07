07 de agosto de 2026 - 04:00 p. m.
Este es Abelardo de la Espriella: nuevo presidente de Colombia
De la Espriella logró el poder con su movimiento Defensores de la Patria y ya reorganiza el panorama de la derecha colombiana. Pasó de defender a controvertidos clientes como Alex Saab y David Murcia a dirigir el país por los próximos cuatro años. Esta es su historia.
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