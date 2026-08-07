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07 de agosto de 2026 - 04:00 p. m.

Este es Abelardo de la Espriella: nuevo presidente de Colombia

De la Espriella logró el poder con su movimiento Defensores de la Patria y ya reorganiza el panorama de la derecha colombiana. Pasó de defender a controvertidos clientes como Alex Saab y David Murcia a dirigir el país por los próximos cuatro años. Esta es su historia.

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Lautaro Morelos(zm01i)Hace 18 horas
Sr-e-s de EE, por favor no presenteb verdades a medias, y mentiras, cada 3 frases las hay, Vgr. 6 millones de firmas, cuantas falsas CALucio ex-congresista, ex-convicto, "lucio el sucio" ll llamaban en el bachillerato,, y así nos ira en 4 años ? Claro tendran pauta...
Pathos(78770)Hace 20 horas
Felicitaciones ! Muchos exitos en su gobierno para bien de todos los colombianos
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