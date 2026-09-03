Congreso suma primeros 45 días de euforia legislativa: hay más de 530 proyectos radicados

El presidente del Congreso, Honorio Henríquez (i); el ministro del Interior, Rodrigo Lara (ci); el presidente Abelardo de la Espriella (c); y el presidente de la Cámara, Nicolás Barguil (d).
Foto: El Espectador
Ya van 45 días de sesiones en el nuevo Congreso y el balance que deja hasta ahora este periodo, que coincide con el primer mes del Gobierno de Abelardo de la Espriella, es un desborde de proyectos de reforma constitucional y de ley que hacen fila para ser discutidos tanto en Senado como en Cámara. Alrededor de 535 iniciativas han llegado al Capitolio y en su mayoría son de autoría de los legisladores.
Pero su avance es prácticamente nulo en medio de prioridades que los intereses del Ejecutivo y el propio Legislativo toman fuerza. Las más...
Por Johan Sebastián Pérez Pinilla
Comunicador Social y periodista con énfasis político y deportivo. Cuento con más de cinco años de experiencia en medios digitales y tradicionales. Durante el último año me he dedicado a la reportería en el espectro político, especialmente en el Congreso de la República alrededor del análisis de la coyuntura nacional.SebastianPP21jsperez@elespectador.com
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