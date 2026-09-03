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Congreso suma primeros 45 días de euforia legislativa: hay más de 530 proyectos radicados

Luego de siete semanas de labores en el Capitolio, El Espectador puso la lupa sobre cuál ha sido el balance en la Rama Legislativa que ya tiene numerosas iniciativas por ser debatidas. El tránsito aumentará significativamente en los próximos meses a la espera de una participación del gobierno de Abelardo de la Espriella para impulsar sus proyectos. Así está el balance.

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Johan Sebastián Pérez Pinilla
Johan Sebastián Pérez Pinilla
03 de septiembre de 2026 - 11:03 a. m.
El presidente del Congreso, Honorio Henríquez (i); el ministro del Interior, Rodrigo Lara (ci); el presidente Abelardo de la Espriella (c); y el presidente de la Cámara, Nicolás Barguil (d).
El presidente del Congreso, Honorio Henríquez (i); el ministro del Interior, Rodrigo Lara (ci); el presidente Abelardo de la Espriella (c); y el presidente de la Cámara, Nicolás Barguil (d).
Foto: El Espectador

Ya van 45 días de sesiones en el nuevo Congreso y el balance que deja hasta ahora este periodo, que coincide con el primer mes del Gobierno de Abelardo de la Espriella, es un desborde de proyectos de reforma constitucional y de ley que hacen fila para ser discutidos tanto en Senado como en Cámara. Alrededor de 535 iniciativas han llegado al Capitolio y en su mayoría son de autoría de los legisladores.

Pero su avance es prácticamente nulo en medio de prioridades que los intereses del Ejecutivo y el propio Legislativo toman fuerza. Las más...

Johan Sebastián Pérez Pinilla

Por Johan Sebastián Pérez Pinilla

Comunicador Social y periodista con énfasis político y deportivo. Cuento con más de cinco años de experiencia en medios digitales y tradicionales. Durante el último año me he dedicado a la reportería en el espectro político, especialmente en el Congreso de la República alrededor del análisis de la coyuntura nacional.SebastianPP21jsperez@elespectador.com
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