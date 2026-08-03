Se agudizan grietas en el Centro Democrático ante crecimiento de una “nueva derecha”

El Centro Democrático de Álvaro Uribe Demostró nuevas grietas internas tras diversas declaraciones de Paloma Valencia. Una nueva derecha se expande con las banderas de María Fernanda Cabal y Abelardo de la Espriella. Foto: El Espectador

El viraje del Centro Democrático desde ser la principal fuerza de oposición al gobierno de Gustavo Petro a el mayor colectivo gobiernista con Abelardo de la Espriella trajo consigo la revelación de numerosas grietas internas en esa colectividad. A pocos días del cambio de mando en la Presidencia, la nueva disputa que sacude a ese partido les deja en un escenario desierto ante el crecimiento de una derecha más radical encabezada por el futuro jefe de Estado.

Las pujas son varias y comprometen a diversas casas ligadas al uribismo y que con esta...