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Se agudizan grietas en el Centro Democrático ante crecimiento de una “nueva derecha”

El principal partido de gobierno se enfrascó en una nueva disputa tras la cumbre convocada por el expresidente Álvaro Uribe. Se habla de crisis mientras el abelardismo toma forma y alista su llegada al poder.

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Johan Sebastián Pérez Pinilla
Johan Sebastián Pérez Pinilla
03 de agosto de 2026 - 11:03 a. m.
El Centro Democrático de Álvaro Uribe Demostró nuevas grietas internas tras diversas declaraciones de Paloma Valencia. Una nueva derecha se expande con las banderas de María Fernanda Cabal y Abelardo de la Espriella.
El Centro Democrático de Álvaro Uribe Demostró nuevas grietas internas tras diversas declaraciones de Paloma Valencia. Una nueva derecha se expande con las banderas de María Fernanda Cabal y Abelardo de la Espriella.
Foto: El Espectador

El viraje del Centro Democrático desde ser la principal fuerza de oposición al gobierno de Gustavo Petro a el mayor colectivo gobiernista con Abelardo de la Espriella trajo consigo la revelación de numerosas grietas internas en esa colectividad. A pocos días del cambio de mando en la Presidencia, la nueva disputa que sacude a ese partido les deja en un escenario desierto ante el crecimiento de una derecha más radical encabezada por el futuro jefe de Estado.

Las pujas son varias y comprometen a diversas casas ligadas al uribismo y que con esta...

Johan Sebastián Pérez Pinilla

Por Johan Sebastián Pérez Pinilla

Comunicador Social y periodista con énfasis político y deportivo. Cuento con más de cinco años de experiencia en medios digitales y tradicionales. Durante el último año me he dedicado a la reportería en el espectro político, especialmente en el Congreso de la República alrededor del análisis de la coyuntura nacional.SebastianPP21jsperez@elespectador.com
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Daniel Briceño

 

Marco Posada(53341)Hace 1 minuto
Esto se llama saltar de un proyecto paramilitar a otro: esa es la derecha en Colombia.
Cordillerano(64187)Hace 23 minutos
El artículo pone a Cabal y Holguín como si aún fueran parte activa del C.D., con lo cual se pretende dar a entender una fractura interna con actores que ya no integran esta colectividad. AUV está viejo y desgastado por la ardua "pelea" que le dio el Pacto Histórico, pero de ahí a decir que el uribismo está acabado hay una enorme diferencia. Preocupante que el Editor Político de E.E. deje pasar estas notas ...
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