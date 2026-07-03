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Pulso entre equipos de De la Espriella y Petro sirvió de pistoletazo para el empalme formal

El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, y el ministro de Hacienda saliente, Germán Ávila, tuvieron un primer cara a cara en la Casa de Nariño. La cita continúa este viernes. Todas las sesiones se grabarán y publicarán. La tensión se mantiene.

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Redacción Política
03 de julio de 2026 - 02:20 a. m.
El ministro Germán Ávila y el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, en su primer encuentro de empalme.
El ministro Germán Ávila y el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, en su primer encuentro de empalme.
Foto: Archivo Particular

Con un encuentro directo entre el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, y el ministro de Hacienda saliente, Germán Ávila, comenzó formalmente el empalme de gobiernos. Y aunque la cita terminó entre la cordialidad, la tensión entre las dos administraciones –la que entrega el poder y la que llega– se mantiene en un tono alto.

El núcleo de las diferencias, más allá de las orillas ideológicas que representan, está en los procesos contractuales que el gobierno del presidente Gustavo Petro está dejando antes de entregar las llaves de la Casa...

Por Redacción Política

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