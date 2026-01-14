Logo El Espectador
Política
Presidente Petro ajustó parte de su círculo íntimo y movió jefaturas en ciertos ministerios

El jefe de Estado movió a las cabezas de la Dirección Nacional de Inteligencia, Dapre, de la Dirección de Inteligencia y del Ministerio de Igualdad. José Raúl Moreno, jefe de Despacho, gana posiciones de poder.

Redacción Política
15 de enero de 2026 - 02:15 a. m.
Varios cambios modificaron el círculo cercano del presidente Gustavo Petro. Jorge Lemus, Angie Rodríguez, Juan Carlos Florián y José Raúl Moreno los implicados.
Varios cambios modificaron el círculo cercano del presidente Gustavo Petro. Jorge Lemus, Angie Rodríguez, Juan Carlos Florián y José Raúl Moreno los implicados.
Foto: Archivo Particular

48 horas bastaron para que el presidente Gustavo Petro volviera apretar el botón rojo con el que suele hacer ajustes a su gabinete y que esta vez, en el comienzo de un año electoral, también tocó al círculo cercano que le rodeará en los siete meses que restan para culminar su mandato. Los movimientos se reportaron desde la que había sido su mano derecha en los últimos meses, Angie Rodríguez, hasta algunos ministerios y entidades en las que también hubo cambios, dándole incluso visibilidad a una nueva figura con más posición de poder en el...

Por Redacción Política

Michael Myers(apgw0)Hace 9 minutos
Izquierda ultracorrupta y ultrachambona ..
