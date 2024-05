Este fue el cruce entre Claudia López y Sergio Fajardo, quien le dijo que “anda desatada”

Claudia López, exalcaldesa de Bogotá. Foto: Archivo

El excandidato presidencial Sergio Fajardo envió una dura pulla a la exalcaldesa de Bogotá y a quien fue su formula vicepresidencial en 2018, Claudia López: “Hoy anda desatada, hablando por todas partes con su tono habitual, tratando de tapar todas las incoherencias, las inconsistencias que ha tenido durante muchos años”, fueron sus palabras en un video que grabó para redes sociales.

El mensaje de Fajardo llegó después de que la exalcaldesa renunciara ayer al partido Alianza Verde en medio del escándalo por presunta corrupción que toca a la agrupación política y a dos de sus militantes: al presidente del Senado, Iván Name, y a la exconsejera para las Regiones, Sandra Ortiz.

Fajardo citó un trino de López en el que respaldó al presidente Petro cuando ganó las elecciones en 2022: “Por fin ganamos, Gustavo” y dijo que hoy ella trata de decir que no tiene nada que ver con el primer mandatario y su gobierno.

“No hay forma de lavar la incoherencia, la inconsistencia, por más que se disfrace. Claudia López está corroborando lo que todos sabemos”, dijo el excandidato presidencial. Ese mensaje fue respaldado por el presidente Gustavo Petro, quien respondió al video de Fajardo con un seco “de acuerdo”.

Poco más de dos horas después, Claudia López respondió a Fajardo y a Petro: “Dos hombres por los que he votado, por Fajardo en primera y por Petro en segunda. Y lo único que los une es llamarme ‘desatada’ por decir del uno que con todo lo que lo aprecio no soy de las que se evade a ver ballenas, y del otro que cambio no es continuar la corrupción”, dijo a través de su cuenta de X.

Y señaló a ambos de tener “prejuicios sobre las mujeres (...) El debate no es sobre ustedes, sus egos y delirios de superioridad. Es sobre las soluciones que sigue esperando el país”, indicó.

