“Este Gobierno respeta como derecho sagrado la protesta”, ministro del Interior

Este domingo el ministro del Interior, Alfonso Prada, visitó Puerto Resistencia, en Cali (Valle del Cauca), lugar insignia del estallido social ocurrido durante el gobierno de Iván Duque. Durante su estancia en la ciudad, el alto funcionario del gobierno Petro participó en una audiencia pública en la que escuchó a familiares de víctimas de la violencia durante las manifestaciones. Esto fue lo que ocurrió.

Al final del encuentro, Prada expuso que encontró que “todos quisieran ser voceros de paz, gestores de paz, gestores de convivencia, y me voy con ese mensaje, hay una sociedad que entiende que el camino hacia el progreso, hacia la prosperidad, es un camino en donde todos tenemos que proscribir la violencia”.

De la misma manera, el alto funcionario del Gobierno, dijo que Cali es “un sitio simbólico de la protesta del 2019, 2020 y 2021, y hablé de ello, este gobierno de Gustavo Petro, de Francia Márquez, el Gobierno entero, respeta como un derecho sagrado el derecho a la protesta”. Para Prada, “es la expresión de la libertad ciudadana, y por ello, es reflejo de la dignidad”.

El ministro dijo además que espera que “siempre haya protesta, las protestas siempre han generado los grandes cambios y transformaciones de la sociedad”. Aún así, dejó en claro que “así como defendemos la protesta, rechazamos totalmente la violencia en el entorno de la protesta, la deslegitima, la acaba, hace que la opinión no la comparta y obviamente no produce ningún tipo de transformación importante, cuando la violencia es la narrativa que se opaca la protesta ciudadana”.

Por último, Prada manifestó que “en relación con el anhelo que sigan declarándose voceros de paz en el contexto de la protesta social, he anunciado que ese camino lo seguiremos bajo las instrucciones del señor presidente”. Igualmente, señaló que en este proceso de liberar jóvenes para que sean gestores de paz, van a continuar “identificando no casos uno y otro, si no historia de vida que hay detrás, de familias y de jóvenes que merecen tener una oportunidad en la sociedad”.

