Esto dice Benedetti sobre las indagaciones que corren en su contra

Armando Benedetti, embajador ante la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en Roma. Foto: (EPA) EFE - Miguel Gutiérrez

Armando Benedetti, embajador ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), habló desde España sobre el proceso que enfrenta tras las denuncias de su esposa, Adelina Guerrero, por presunta violencia de género, actos que habrían ocurrido en ese país.

“No amenacé ni a mi esposa ni a mi suegra. A nadie en mi vida he amenazado con una arma blanca, con una pistola, ni con una piedra”, dijo Benedetti en diálogo con W Radio.

“Aquí las leyes son bastante duras. Aquí si una mujer va y dice que su marido le pegó, lo detienen automáticamente sin probar que es verdad o mentira. Y además de eso, al otro día lo llevan a juicio para que no haya amenazas y para que la mujer pueda testificar tranquilamente”, explicó.

Le recomendamos: Petro delineó estrategia jurídica y política para darle nuevo piso a su paz total

Según dijo Benedetti, el día en el que discutió fuertemente con su esposa “cometió unos errores y unos daños a unos objetos”, lo que llevó a que se abriera su caso penal. “En el juzgado 10 hay una resolución, que no es una sentencia, en la que dice que no hubo un delito, no hubo coacción, no hubo violencia psicológica ni violencia psíquica”, señaló.

El embajador también explicó que otro juzgado está a cargo de su caso, aunque la Fiscalía aún está evaluando si tiene la competencia. Además, aseguró que, durante su estancia en España, nunca intentó utilizar su inmunidad diplomática para eludir el proceso, ya que esta solo se aplica en Roma.

Le sugerimos: El paro camionero aceleró la estrategia política de Petro para 2026

Benedetti dijo que, más que llamarle la atención, el presidente Gustavo Petro y el canciller Luis Gilberto Murillo le han “explicando qué es lo que está pasando”. El pasado 1 de agosto la Cancillería le notificó al embajador de la apertura de investigación disciplinaria en su contra en el marco de este caso. Además de este, tiene otro de cuando estaba en la cabeza de la embajada de Colombia en Venezuela. Sin embargo, sobre ninguno existe una decisión de fondo.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o lperalta@elespectador.com.