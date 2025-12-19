Siguen reacciones por captura de Bonilla y Velasco: Petro defiende al exministro de Hacienda

La senadora Paloma Valencia y el presidente Gustavo Petro fueron algunos de los que reaccionaron a la captura de Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

A menos de 24 horas de que los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco fueran capturados por su presunta implicación en el entramado de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y Desastres (Ungrd), sectores opositores han dado eco a sus críticas contra el gobierno nacional, entre tanto, el presidente Gustavo Petro salió en defensa del extitular de Hacienda.

Así ha quedado constatado en comunicados y comentarios en redes sociles, donde el jefe de Estado ha figurado en su respaldo a uno de sus más cercanos exfuncionarios y que integró su primer equipo de mandato. Según Petro, “Bonilla es inocente”.

Le sugerimos: Bonilla y Velasco a la cárcel por Ungrd: estos son los congresistas presuntamente implicados

Y es que en réplica a la portada de El Espectador titulada “Golpe al Poder”, el mandatario nacional señaló desde Nariño: “Y lo peor Catalina, el hombre retratado allí no se robó un peso. No cometió delito alguno”. Su comentario hacía referencia a la foto en la que se retrata a Bonilla en medio de una de las audiencias a las que compareció de forma presencial.

Ese, sin embargo, no ha sido el único comentarios referente a esta captura. Horas antes de ser anunciada la medida de aseguramiento, durante la audiencia y después de ella, el mandatario remarcó en la inocencia de Bonilla, asegurando que “el encarcelamiento de Bonilla y Velasco se da el último día de trabajo judicial, empieza la vacancia, y el daño es completo para familiares por el fin de año. ¿era necesario? Hay justicia u odio".

Y lo peor Catalina, el hombre retratado allí no se robó un peso. No comerió delito alguno.



A la UNGRD se la robaron las mismas mafias del gobierno que apoyaste. Pero no las personas que están allí. Ellas están allí solo porque buscan rebajar penas los verdaderos bandidos. Pero… https://t.co/G6si9Eyqu4 — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 19, 2025

Es más, el mandatario llegó a señalar como “víctima” a Bonilla, indicando que fue “extorsionado”, hecho que, por su versión, "lo convierte en el chivo expiatorio cuando yo impedí cualquier tráfico de influencias de congresistas, por qué anulé sus peticiones expulsando al señor Olmedo de la UNGRD por corrupto".

Sin embargo, en la oposición el discurso fue mucho más radical. La candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, cuestionó: “¿quieren un presidente que maltrate a las Cortes, estigmatice a la oposición y quiera pasar por encima del Congreso, o un presidente que defienda la democracia?“.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.